STAVOLTA CI ARABIA...MO! BRUTTE NOTIZIE PER L'AL-NASSR DI RONALDO E BROZOVIC: LA FIFA HA VIETATO AL CLUB SAUDITA DI TESSERARE NUOVI GIOCATORI. E’ LA PRIMA SANZIONE INFLITTA DALLA FEDERAZIONE MONDIALE A UN CLUB ARABO: TUTTO È STATO SCATENATO DAL TRASFERIMENTO DI AHMED MUSA DAL LEICESTER ALL'AL-NASSR. LA FIFA HA RISCONTRATO UN MANCATO PAGAMENTO DI UNA QUOTA DEI BONUS PREVISTI DALL'OPERAZIONE…

Da corrieredellosport.it

CRISTIANO RONALDO Al Nassr

Brutte notizie per l'Al-Nassr: infatti la Fifa ha vietato al club saudita di tesserare nuovi giocatori, sia da trasferimenti nazionali che internazionali, per le prossime tre finestre di mercato. Brozovic potrebbe essere l'ultimo acquisto della squadra.

Al-Nassr nei guai: la sanzione

Tutto è stato scatenato dal trasferimento di Ahmed Musa dal Leicester all'Al-Nassr. L'accordo, risalente al 2018, prevedeva il versamento nelle casse degli inglesi di 14 milioni di euro. La Fifa ha riscontrato un mancato pagamento di una quota dei bonus previsti dall'operazione, cifra che si avvicina alle 390mila sterline.

L'Arabia Saudita non si ferma

Non si ferma invece il mercato degli altri club sauditi. Già noto il passaggio di Milinkovic-Savic all'Al-Hilal, lo stesso club vorrebbe portare in Arabia anche Nicolò Zaniolo. Inoltre sono stati registrati degli interessi per Lozano e Zielinski, oltre a un rilancio dell'offerta per Pogba.

marcelo brozovic