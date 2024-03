Ivan Rota per Dagospia

Stefano De Martino sul rapporto con Belen Rodriguez: “Siamo in zoom out (lento allontanamento). Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri". Forse ha fatto troppo teatro. E la bellissima indossatrice napoletana Luciana Monto sarebbe la sua nuova fidanzata.

Ryan Gosling ed Eva Mendes é la coppia di Hollywood di cui si sa meno: sono riusciti persino e tenere nascosti i nomi delle figlie e ai red carpet dei loro rispettivi film entrano separatamente. Va bene la privacy, ma la cosa sta diventando maniacale.

Anna Tatangelo ha pubblicato un post con un suo scatto in palestra commentando: “Si riparte sempre da se stessi“. In molti ci hanno visto la fine della relazione con Mattia Narducci che va avanti da molto. O potrebbe essere una diversa ripartenza? Magari con un nuovo disco?

Elisabetta Gregoraci, ospite di Caterina Balivo, parla di uno screzio avuto con Naomi Campbell, anche lei ex di Briatore: “Era Capodanno, scatta la mezzanotte, e Flavio dà il bacio a me. Lei non l’ha presa bene, voleva che baciasse prima lei. Le ho detto: ‘No Naomi non funziona così in Calabria’”

Stando a quanto riporta il settimanale Chi, nell’ultimo periodo Fedez avrebbe un nuovo amico: “Fanno coppia fissa al Cipriani, un club esclusivo a Milano”. Si tratta di Carl Hirshmann, ricco imprenditore svizzero ed ex marito di Fiammetta Cicogna.

Unforgettable, questo é Giovanni Gastel. Ecco perché a tre anni dalla sua scomparsa a causa del Covid la curatrice Maria Cristina Brandini, in collaborazione con il fotografo Davide Furia, lo ricorda: i suoi ritratti spaziano da Barack Obama a Roberto Bolle, da Johnny Depp a Monica Bellucci. Unforgettable, che comprende 65 scatti del “Gruppo” in suo ricordo, é una mostra corale per rendere omaggio all’artista e all’uomo attraverso 42 fotografi. Allo Spazio Hubart a Milano.

La madre di Greta Rossetti è entrata nella casa del Grande Fratello per dire alla figlia che è senza carattere, che è una che colleziona uomini nei reality e per rovinarle il rapporto con Sergio..

Beatrice Luzzi dopo che Greta e Sergio hanno limonato: "Che belli, sono molto emozionata per voi.” “Mi vergogno, non sono mai stata così" ha detto la Rossetti. "L'attesa crea più conoscenza e intimità. Da quello capisci se continuare, funziona di più se c'è più intimità e desiderio.”

Beatrice Luzzi al GF commenta le parole demenziali di Anita Olivieri: “Rispetto a un racconto così strappalacrime é che una ragazza di Roma di 15 anni puó pure lasciarlo un uomo che la tratta così, non è costretta a starci 10 anni e poi parlarne 5 mesi qui e dirgli che vuole che sia il padre dei suoi figli”

Ecco cosa aveva detto Anita del povero ex fidanzato: “Non voglio screditare Edoardo”. Sempre Anita due giorni fa: “Si buttava a terra. Minacciava di ammazzarsi. Un pazzo…Dovevo lavorare per due, esserci per entrambi.” Purtroppo nessuna presa di posizione da parte di Alfonso Signorini. In ogni caso Anita risulta la meno preferita dal pubblico e va al televoto per l’ eliminazione con Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Simona Tagli.

Il mese scorso Greta Rossetti ha detto a Paolo Masella e Letizia Petris di aver scoperto che tra Vittorio e Beatrice ci sarebbe stato qualcosa che aveva definito “agghiacciante”. Il Grande Fratello però ha deciso di censurare il video in cui si parlava della cosa visto che i discorsi erano troppo intimi. Vittorio la prende alla larga, ma Letizia, Paolo e Greta dicono che non si trattava di discorsi sulle nomination…

Beatrice rivolta all’ opinionista : “Intanto non mi sembra molto elegante parlarne voglio dire, ma non sono stata con nessuno dei due (Vittorio e Giuseppe ) siccome ci sono i miei figli che mi guardano...”

Perché a Beatrice di mettere a tacere in ogni puntata Cesara Buonamici interessa e anche molto.

Alfonso Signorini lo ammette: “I social forse seguono il programma con maggiore attenzione di quello che facciamo noi, bisogna confessarlo."

