9 mag 2023 18:18

STELLE PARTENTI - LEO MESSI POTREBBE NON ESSERE L'UNICO "BIG" A LASCIARE IL PSG QUEST'ESTATE: ANCHE NEYMAR SAREBBE CON LE VALIGIE IN MANO - IL CLUB DI PARIGI VORREBBE RIDURRE IN MODO DRASTICO LA ROSA PER LA PROSSIMA STAGIONE E IL BRASILIANO, CHE HA UN CONTRATTO DA CIRCA 30 MILIONI ALL'ANNO FINO AL 2027, È CORTEGGIATO DAI CLUB INGLESI, CHE SONO PRONTI A FARE FOLLIE...