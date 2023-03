STIAMO RASCHIANDO IL FONDO DEL BARILE - LA DECISIONE DI MANCINI DI PRE-CONVOCARE L'ITALO ARGENTINO MATEO RETEGUI È UNA MOSSA DISPERATA PER LA MANCANZA DI "NUMERI 9" AZZURRI: SONO SOLO 5 I CENTRAVANTI ITALIANI A GIOCARE TITOLARI IN GIRO PER L'EUROPA - LA CHIAMATA DEL "CHAPITA" È ANCHE UNA "VENDETTA" DEL C.T. AZZURRO CONTRO L'ARGENTINO SCALONI, CHE GLI HA "SOFFIATO" MARCOS SENESI E VALENTIN CARBONI - L'HOCKEY, IL BOCA JUNIORS, TOTTI E TEVEZ: TUTTO SU MATEO RETEGUI…

1. DA IMMOBILE A OKAKA, SOLO 5 IN EUROPA I CENTRAVANTI ITALIANI TITOLARI

Estratto dell'articolo di Salvatore Malfitano per www.gazzetta.it

A meno che non ci siano particolari scossoni nelle gerarchie, il 9 della Nazionale Italiana è Ciro Immobile. La quantità di reti che anno dopo anno mette a segno con la Lazio gli vale i gradi di titolare, anche se […] con l’Italia non è quella macchina da gol che è in biancoceleste. […] 27 presenze e 11 reti in tutte le competizioni.

ANDREA PINAMONTI

Dopo il debutto nell’amichevole contro l’Albania dello scorso novembre, Andrea Pinamonti dovrà dare molto di più per diventare una risorsa utile per Mancini. Nelle 21 presenze totalizzate finora con la maglia del Sassuolo, ha segnato soltanto tre reti (Spezia, Salernitana e Roma), di cui l’ultima ben quattro mesi fa[…].

STEFANO OKAKA

Finora non è stato implacabile col Basaksehir, ma la continuità di impiego di certo non manca a Stefano Okaka in Turchia. Sommando Super Lig, Conference League […] e la coppa nazionale, è già a 32 presenze con 6 reti a corredo. […]

FRANCESCO CAPUTO

Dei nomi di questa lista, Ciccio Caputo è quello con meno speranze di poter essere valutato seriamente da Mancini. Ad agosto compirà 36 anni e la sua stagione non ha vissuto apici particolarmente esaltanti: è sceso in campo in 27 occasioni, segnando solo tre gol. […]

ANDREA COMPAGNO

Andrea Compagno potrebbe essere una delle prossime rivelazioni azzurre. […]Dopo aver girato tra i dilettanti, in Romania ha trovato la sua dimensione e adesso è a quota 17 centri in 29 presenze. […]

2. MANCINI SENZA CENTRAVANTI LA SOLUZIONE IN ARGENTINA?

Estratto dell'articolo di Andrea Elefante per "la Gazzetta dello Sport"

Prima in Nazionale che in Serie A o in Europa: colpi di tacco di Roberto Mancini, atto secondo. […]la preconvocazione di Mateo Retegui, centravanti italo argentino di 23 anni con doppio passaporto, […] è stata un gesto strategico ma anche di opportunità. Diciamo pure necessità. Quasi “disperato”, come l’odierna situazione centravanti della Nazionale.

E il 23 l’Italia inizierà il suo cammino verso il prossimo Europeo: contro l’Inghilterra, non proprio una rivale morbida. Il fatto di indossare la maglia azzurra potrebbe accelerare anche lo sbarco in Europa di Retegui, magari nel nostro campionato e al Milan, che lo monitora da tempo. Francesco Totti già tre anni fa aveva scommesso su di lui ingaggiandolo per la sua scuderia CT10 Management: lo propose alla Roma, ma non se ne fece nulla.

[…] Fargli giocare anche solo un minuto in Nazionale significherà assicurarsi per sempre la sua disponibilità, che il giocatore ha già confermato direttamente a Mancini. […] È vero che il c.t. Scaloni - e in Argentina si chiedono perché - non vede granché Retegui, mai chiamato, ma solo Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Angel Correa e ora Simeone; ma è vero anche che Mancini è stato già scottato dalle scelte di Marcos Senesi e Valentin Carboni, giocatori che aveva puntato e hanno invece deciso di privilegiare l’Albiceleste […] .

EL CHAPITA

I report e le relazioni non mancano al c.t.: centravanti puro, di fisico (1.86), ancora grezzo ma famelico, con grande voglia di imparare, che lavora per la squadra aprendo spazi per i compagni e però sa lottare su tutti i palloni con la volontà di attaccare la porta in ogni sua giocata. […]

VERON E LO SCOUTING

[…] Il suo talento, fin lì espresso da centrocampista, fu recuperato e salvato da Diego Mazzilli, scout del Boca Juniors: un blitz per vestirlo di gialloblù e poi un’intuizione del tecnico Saturno per trasformarlo in attaccante. Era il 2016, e aveva 17 anni. Nel novembre 2018 il debutto in prima squadra (8’ al posto di un certo Tevez): solo l’illusione di una carriera con gli Xeneizes , perché il Boca lo avrebbe dato in prestito all’Estudiantes, poi al Talleres e infine (con comproprietà “mascherata”) al Tigre, dove gioca tuttora[…]

E finché potrà, si godrà un centravanti che oggi continua a segnare tanto - è stato anche capocannoniere dello scorso campionato - e si diverte a segnare alle big: finora 10 gol fra Boca, River, Racing, Independiente e San Lorenzo. Visto mai che faccia un dispetto anche all’Inghilterra...

