STILE HOLLY E BENJI! – NELLA SFIDA DI EUROPA LEAGUE TRA AEK LARNACA E DINAMO KIEV, OMRI ALTMAN HA INCANTANTO CON UN GRAN GOL IN ACROBAZIA – QUANDO PARTE IL CROSS MORBIDO DA DESTRA IL CENTROCAMPISTA ISRAELIANO SI COORDINA, SALE IN ARIA E… – VIDEO

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Da www.repubblica.it

 

Omri Altman gol Omri Altman gol

Nel 3-3 tra Aek Larnaca e Dinamo Kiev, la doppietta di Omri Altman. Come mostrano le immagini di Dazn, il primo gol del centrocampista israeliano del club cipriota è una perla: sul cross dalla destra la sua acrobazia è spettacolare.

Omri Altman Omri Altman Omri Altman gol Omri Altman gol

 

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