20 gen 2023 15:11

STRAPOTERE GOGGIA - A CORTINA ARRIVA IL QUARTO SUCCESSO IN DISCESA PER SOFIA CHE CONFERMA IL DOMINIO NELLA SPECIALITÀ – CON LA RIVALE BRIGNONE È LA SCIATRICE PIÙ VINCENTE DELLA STORIA ITALIANA: “IO E LEI ABBIAMO VINTO TROPPO POCO PER LE ATLETE CHE SIAMO. IO HO AVUTO TROPPI INFORTUNI, LEI HA UN TALENTO INFINITO” (CON BUONA PACE DI NINNA QUARIO, MADRE DI BRIGNONE, PROTAGONISTA IN PASSATO DI MILLE POLEMICHE)