9 ott 2024 08:45

STRAPOTERE SINNER – A SHANGHAI IL NUMERO 1 DEL MONDO SUPERA SHELTON IN DUE SET VENDICANDO LA SCONFITTA DEL 2023 E CONQUISTA I QUARTI: PER LUI ADESSO MEDVEDEV O TSITSIPAS. JANNIK HA RAGGIUNTO ALMENO I QUARTI DI FINALE IN OGNI TORNEO A CUI HA PRESO PARTE IN QUESTA STAGIONE. SONO 14 QUARTI DI FINALE CONSECUTIVI: UNA COSTANZA DI RENDIMENTO CLAMOROSA…