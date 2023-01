20 gen 2023 17:11

LO STRAPPO DI ZANIOLO! IL TALENTINO GIALLOROSSO SI CHIAMA FUORI E COMUNICA A MOURINHO E AL CLUB DI NON ESSERE DISPONIBILE PER LA PARTITA CONTRO LO SPEZIA - ROTTURA TOTALE CON LA ROMA E CESSIONE IN VISTA PER IL GIOIELLO CHE FINORA HA SEGNATO UN SOLO GOL IN CAMPIONATO. I BOOKMAKERS SI TUTELANO E CANCELLANO LA QUOTA SULLA POSSIBILE CESSIONE MA AL MOMENTO NON CI SONO TRATTATIVE. TRADOTTO: NON LO VUOLE NESSUNO!