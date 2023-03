STRONCATO SUL NASSER - IL PRESIDENTE DEL PSG NASSER AL KHELAIFI È ACCUSATO DI RAPIMENTO, SEQUESTRO E TORTURA DALL’IMPRENDITORE TAYEB BENABDERRAHMANE - L'UOMO D'AFFARI FRANCO-ALGERINO, A SUA VOLTA INDAGATO PER TRAFFICO D'INFLUENZA E CORRUZIONE, È SOSPETTATO DI AVER TENTATO DI RICATTARE AL KHELAIFI, MINACCIANDOLO DI PUBBLICARE INFORMAZIONI PERSONALI SENSIBILI - IL LOBBYSTA 42ENNE AVREBBE OTTENUTO I DOCUMENTI TRAMITE…

Estratto dell'articolo di Alessandro Grandesso per www.gazzetta.it

AL KHELAIFI 19

Si apre un nuovo filone giudirico per Nasser Al Khelaifi. […] è stata aperta infatti una "informazione giudiziaria", assegnata a tre magistrati per far chiarezza sulle accuse di sequestro e tortura sollevate da Tayeb Benabderrahamane. L'uomo d'affari franco-algerino, però, è già indagato a sua volta per traffico d'influenza e corruzione, nell'ambito di un'altra inchiesta in cui lo stesso Benabderrahamane è sospettato di aver tentato di ricattare Al Khelaifi.

Tayeb Benabderrahamane

[…] Il lobbysta di 42 anni, trasferitosi per un certo periodo in Qatar, sostiene infatti di essere stato arrestato nell'emirato e sottoposto a tortura in carceri segrete, prima di essere liberato in seguito a un accordo sottoscritto con lo stesso Al Khelaifi, impegnandosi a non diffondere informazioni personali sensibili.

Benadberrahmane, che ha già trascorso un periodo di fermo in Francia, è sospettato dagli inquirenti parigini di aver ottenuto documenti privati in modo illegale, tramite ex collaboratori del Psg e del presidente Al Khelaifi, e di aver quindi tentato di ottenere denaro in cambio. […]

