LA SUPERCAZZOLA DI DE LAURENTIIS SUL RITIRO DEL NAPOLI E POI IL DIETROFRONT: "BASTA STARE ASSIEME UN PO' DI PIU' (TRADOTTO: BASTA UNA CENA CONVIVIALE) – DAMASCELLI SPARA SU AURELIONE “PUNTUALE NEL METTERE A DISAGIO DIPENDENTI E ALLENATORE NEL MOMENTO CLOU - SPALLETTI SE LA GIOCA CON LE ELUCUBRAZIONI DELLA SUA DIALETTICA LENTA E INDISPONENTE…”

Tony Damascelli per il Giornale

Comunicato stampa SSC Napoli: “La società, la direzione sportiva, l’allenatore e lo staff hanno deciso che la cosa più importante da fare in questo momento sia quella di integrare l’abituale scheda quotidiana di allenamento. I turni di lavoro resteranno gli stessi con una grande attenzione per le singole componenti individuali e per il gruppo.

Riunioni di teoria e valutazioni delle prossime partite, come sempre fatto. Il tutto integrato, e questa è la novità, da incontri serali a cena per aprirsi maggiormente su eventuali criticità, problematiche, incomprensioni, qualità di gioco, tutto per massimizzare l’eccellente qualità dei nostri calciatori dimostrata nella prima parte della stagione”.Tradotto semplicemente significa che il Napoli è in ritiro. La supercazzola di De Laurentiis

La crisi del Napoli nella lettura che ne dà Tony Damascelli sul Giornale.

Spalletti se la gioca con le elucubrazioni della sua dialettica lenta e indisponente, sette sconfitte, un punto nelle ultime tre partite, non c’è molto da aggiungere se poi ricordiamo le parole di De Laurentiis come al solito puntuale nel mettere a disagio dipendenti e allenatore nel momento chiave della stagione, la commedia ha tutti i suoi attori.

La squadra va in ritiro per la partita di sabato contro il Sassuolo, non credo sia questa la soluzione per uscire da una ambiguità che smaschera anche i limiti di alcuni calciatori, del responsabile tecnico e del presidente.

