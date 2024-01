SUPERCOPPA DEI VELENI – DOPO NAPOLI-INTER SCENDONO IN CAMPO PURE LE MOGLI – LADY SIMEONE CONTRO LAUTARO: “FACILE VINCERE CON L’ARBITRO A FAVORE” – L'ATTACCANTE NERAZZURRO SI ERA LAMENTATO SUI SOCIAL PER IL GIORNO DI RIPOSO IN MENO RISPETTO ALLA SQUADRA DI MAZZARRI E LA MOGLIE DI SIMEONE LO INFILZA: “MA AVEVATE L’ARBITRO…” – LA SBROCCATA DI MAZZARRI CONTRO IL PESSIMO RAPUANO: “VERGOGNA, HA ROVINATO UNA PARTITA”

Salvatore Riggio per corriere.it - Estratti

simeone giulia coppini

Continuerà a far discutere, almeno in casa Napoli, il doppio giallo in soli cinque minuti dell’arbitro Rapuano a Simeone, che ha lasciato in 10, dal 60’, la squadra di Walter Mazzarri. Non si è arrabbiato soltanto il tecnico degli azzurri («Vergogna! Vergogna! È una vergogna, ha rovinato una partita», ha urlato dalla panchina), che sognava di vincere la Supercoppa Italiana, ma anche Giulia Coppini, moglie dell’attaccante, figlio del Cholo Diego Pablo, allenatore dell’Atletico Madrid.

La consorte di Simeone su Threads ha preso posizione dopo essersi indignata per quanto accaduto. Lo ha fatto rispondendo a un commento di Lautaro Martinez al termine della partita. «È stata dura, abbiamo avuto un giorno in meno di riposo — le parole dell’attaccante dell’Inter —. Abbiamo fatto fatica. L’importante è aver portato a casa la coppa per il terzo anno di fila».

Parole che non sono piaciute a Giulia Coppini: «Non è facile vincere con un giorno di riposo in meno, ma con l’arbitro a favore direi di sì…», ha scritto nel messaggio nel quale si legge tutta l’amarezza per alcune decisioni arbitrali che, anche secondo Mazzarri, hanno rovinato la finalissima di Riad

(...)

lautaro martinez lautaro napoli inter lautaro napoli inter simeone giulia coppini