SUPERLEGA? SUPER NO! - IL PRESIDENTE DELLA UEFA CEFERIN SMENTISCE LE VOCI SUL NUOVO FORMAT DELLE COPPE EUROPEE, SIMILE ALLA "SUPERLEAGUE" DI PEREZ E AGNELLI: "L'OPPOSIZIONE DELL'UEFA VERSO QUALSIASI TIPO DI COSIDDETTA SUPERLEGA È BEN DOCUMENTATA" - MA QUALCOSA NON TORNA: LE VOCI DELLA NUOVA COMPETIZIONE, CHE SAREBBE UNA VIA DI MEZZO TRA CHAMPIONS E SUPERLEGA, SONO RIMBALZATE IN TUTTI GLI AMBIENTI POLITICI E ISTITUZIONALI DEL CALCIO - SI TRATTA DI UN BLUFF DI CEFERIN PER SMORZARE LE POLEMICHE SULLA GESTIONE DELLE RISORSE TRA LE LEGHE EUROPEE?

Estratto dell'articolo di Emanuele Gamba per la Repubblica

Sembra un bluff, forse lo è. Circola una voce, che trova eco specialmente in Spagna, […], secondo la quale l'Uefa guidata da Aleksander Ceferin starebbe lavorando a un nuovo progetto di Superlega in sintonia con l'Eca, l'associazione europea dei club […] Il vocìo gira e rigira, finisce su due quotidiani spagnoli, Marca e Pais , piuttosto vicini alle vicende madridiste, finché, con molta calma e altrettanta decisione, l'Uefa si premura di smentire seccamente:

«L'Uefa non sta lavorando a nessun nuovo progetto del genere. L'opposizione dell'Uefa verso qualsiasi tipo di cosiddetta Superlega è ben documentata e le voci che suggeriscono qualcosa di diverso sono del tutto infondate». Eppure anche negli ambienti “politici” e istituzionali del calcio continentale era rimbalzata la bozza di questa nuova competizione che starebbe a metà tra Champions e Superlega, […]

Come si articolerebbe, dunque, questa specie di Superlega fantasma? Sarebbe un campionato a 54 squadre, 18 per ognuna delle tre categorie in cui sarebbe suddiviso, con due retrocessioni e altrettante promozioni tra la prima e la seconda serie e quattro tra la seconda e la terza. Non è però chiaro quali sarebbero i criteri di ammissione al torneo e quale sarebbe la formula: un campionato a girone unico comporterebbe l'enormità di 34 giornate e finirebbe per soppiantare le leghe nazionali, a meno che le squadre non si dotassero di rose smisurate, sdoppiandosi tra un impegno e l'altro.

Ci potrebbero invece essere due gironi da 9 (16 giornate) e poi una fase finale, ma rimane tutto molto vago come rimanere vaghi i principi di meritocrazia da seguire per iscriversi al torneo: chi ci entra, chi ne esce, chi vi può aspirare? Il vero limite della Superlega, quello che l'ha soffocata nella culla, era il fatto di essere una sorta di circolo privato a invitare a cui si poteva accedere non con i buoni risultati ma con le ottime entrature. Il tema sullo sfondo rimane tuttavia quello della gestione e della distribuzione delle risorse: i top club digeriscono con sempre maggior dispetto che la prima resti in mano a Ceferin e la seconda non si concentri in un novero ristretto di società.

Ogni fantasia deve in ogni caso rimanere nel freezer fino al 2028, cioè dopo il primo triennio della nuova rivoluzionata Champions League che partirà nella stagione 2024/2025, ossia tra meno di dodici mesi. […]