24 feb 2023 17:52

SUPERLEGA? SUPER NO! - DALLA SPAGNA: LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SI ESPRIMERÀ A FAVORE DELLA UEFA, ANDANDO DUNQUE CONTRO JUVE, BARCELLONA E REAL MADRID - L'EX GIUDICE DELLA CORTE: "NON C'È ASSOLUTAMENTE ALCUN MOTIVO PER RITENERE CHE LE REGOLE UEFA NON RIENTRINO NELL'AMBITO DELLA LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE DI CUI GODONO LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICONOSCIUTA DAL TRIBUNALE" - LA SENTENZA È ATTESA ENTRO…