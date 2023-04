SZCZESNY, CHE SPAVENTO! - IL PORTIERE DELLA JUVENTUS VIENE SOSTITUITO NEL PRIMO TEMPO DELLA PARTITA CONTRO LO SPORTING LISBONA PER UN MALORE - IL POLACCO HA INIZIATO A TOCCARSI IL PETTO E HA DETTO DI NON SENTIRSI BENE - DOPO L'INTERVENTO DELLO STAFF MEDICO, IL PORTIERE È USCITO DAL CAMPO IN LACRIME - SZCZESNY HA RASSICURATO TUTTI A FINE GARA: "FACEVO FATICA A RESPIRARE. HO FATTO I CONTROLLI, È TUTTO A POSTO" - IL MALORE POTREBBE ESSERE STATO CAUSATO DA… - VIDEO

Juventus confirm Wojciech Szczesny is OK after being subbed before halftime after experiencing chest pain. ? pic.twitter.com/E6cOU2YYgt — CBS Sports Golazo ? (@CBSSportsGolazo) April 13, 2023

Estratto da www.calciomercato.com

Attimi di paura in casa Juventus. Al 40' del primo tempo del match contro lo Sporting Lisbona, valido per i quarti di finale di Europa League, Wojciech Szczesny ha iniziato a toccarsi il petto ripetutamente, avvisando il proprio compagno di reparto Bremer di non sentirsi molto bene.

[…] Immediato l'arrivo dello staff […] a valutare le condizioni del portiere polacco, il tecnico livornese opta per la sostituzione. Dentro Perin. […] il portiere bianconero, in lacrime ed in continuo affanno al momento del cambio.

ELETTROCARDIOGRAMMA OK

Sulle cause del malore, si è indagato all'interno dello spogliatoio dello Stadium: probabilmente un colpo contro il palo ha scatenato palpitazioni e tachicardia, oltre a fiato rotto, ma è stato fatto subito un controllo dopo il cambio al centro medico, con l'elettrocardiogramma che non ha registrato problemi e regalato un sospiro di sollievo.

LE PAROLE

Nel dopo-partita lo stesso Szczesny si è presentato davanti alle telecamere […]: "Ho avuto un po' di ansia e di paura, non mi era mai successo e facevo fatica anche a respirare. Ho fatto i controlli, è tutto a posto". Il nazionale polacco, 33 anni il prossimo 18 aprile, trova anche il tempo per scherzare: "La verità è che questa settimana avevo visto bene in allenamento Mattia (Perin, ndr) che ha fatto un miracolo al novantesimo. Anzi, gli hanno tirato addosso. Scherzi a parte, gli faccio i complimenti perché è un ragazzo d'oro, lavora molto bene e non si lamenta mai".

