Estratto dell'articolo di Alessandro Bocci per il “Corriere della Sera”

L’insostenibile leggerezza di Moise. Quando Kean, 23 anni compiuti da una settimana, si è affacciato alla ribalta come uno dei giovani più promettenti, allenatori e compagni giuravano che non avrebbe fatto la fine di Balotelli. E invece gli errori sono sempre quelli: spacconate e leggerezze. All’Olimpico cade nella provocazione di Gianluca Mancini, perde la testa e dopo aver strattonato il difensore della Roma gli rifila un calcione. Tutto 40 secondi dopo essere entrato[…].

[…]Kean proprio non riesce a crescere e rischia di gettare via l’immenso talento. […] La sua giovane carriera è costellata di uscite a vuoto. Nella Under 19 di Nicolato, insieme a Scamacca, aveva sputato dalla tromba delle scale nella hall dell’albergo che ospitava gli azzurrini, colpendo degli ospiti ed era stato spedito a casa. Durante gli Europei Under 21 del 2019, alla vigilia della terza partita, in cui sarebbe stato titolare, lui e Zaniolo sono arrivati in ritardo alla riunione tecnica e l’allenatore Gigi Di Biagio lo ha lasciato in panchina. Roberto Mancini lo aveva convocato in Sardegna per il pre raduno in vista degli Europei, ma è riuscito a farsi soffiare il posto da Raspadori.

All’Everton si ricordano di lui solo per una festa con ragazze che ballavano la lap dance, puntualmente documentata sui social, in piena pandemia. […] Kean non sembra cambiato anche se i compagni giurano che è maturato.

Allegri lo aveva già escluso a inizio stagione perché si era presentato in ritardo alla convocazione per l’amichevole con l’Atletico Madrid. I tifosi dello Stadium lo fischiano e ieri in difesa di Moise è intervenuto sui social il fratello Giovanni: «Lo insultate qualunque cosa faccia anche se nelle ultime partite è stato più decisivo di Vlahovic». Oggi il Giudice sportivo lo squalificherà per 2 o 3 giornate, mentre la società gli infliggerà «una grossa multa», come ha detto Allegri. Almeno 20 mila euro. […]

