È già ufficiale, anche se manca la ratifica del Congresso Fifa: Marocco, Portogallo e Spagna, in rigoroso ordine alfabetico, organizzeranno i Mondiali 2030. Un altro triplete dopo quello di Canada, Messico e Stati Uniti del 2026. Ma i Paesi coinvolti saranno di più. Questo è stato deciso oggi dalla Fifa, con la candidatura del Mediterraneo che è rimasta sola tra le pretendenti.

Abbiamo detto che Spagna, Portogallo e Marocco non saranno i soli ad ospitare partite della competizione: secondo quanto ha fatto sapere la Fifa si giocherà anche in Argentina, Uruguay e Paraguay che avranno la prima partita delle rispettive nazionali che poi voleranno verso est per stabilirsi nelle sedi a loro assegnate. Questo per celebrare al meglio il "Mondiale del Centenario", visto che la prima edizione fu disputata in Uruguay nel 1930. Sarà dunque il Mondiale dei tre continenti, e le 6 nazioni che ospitano le partite saranno qualificate di diritto.

Per quanto riguarda le sedi, dalla Spagna ci sono solo 3 stadi sicuri: il Bernabeu a Madrid, il Camp Nou a Barcellona e la Cartuja a Siviglia. Si giocherà anche nei Paesi Baschi, ma non si sa se a Bilbao o a San Sebastian. In Portogallo sicuri il da Luz e l'Alvalade a Lisbona, O Dragao a Porto. In Marocco ci sono 6 città candidate: Rabat, Casablanca, Tangeri, Agadir, Marrakech e Fez.