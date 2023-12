18 dic 2023 10:51

TANA PER ONANA! - IL PORTIERE CAMERUNENSE RISPONDE ALLE CRITICHE PER LE SUE PRESTAZIONI HORROR AL MANCHESTER UNITED: "VOLETE DIRMI CHE IN SOLI SEI MESI IL MIGLIOR PORTIERE DELL'ULTIMA EDIZIONE DELLA CHAMPIONS LEAGUE È DIVENTATO IL PEGGIORE AL MONDO? NON CREDO" - L'EX NERAZZURRO HA RISPOSTO A UN GIORNALISTA DI "SKY SPORTS" CHE CERCAVA DI INCALZARLO: "LE CRITICHE SONO IL PREZZO DA PAGARE QUANDO GIOCHI IN UNO DEI MIGLIORI CLUB DEL MONDO"