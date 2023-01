16 gen 2023 19:46

TANO PER SIFFREDI! – VIDEO! IL FIGLIO DI ROCCO SIFFREDI, LEONARDO TANO, AD ANCONA HA BRUCIATO IL SUO RECORD PERSONALE CORRENDO I "60 A OSTACOLI" IN 7,87 SECONDI – TANO È IL VERO COGNOME DELLA PORNOSTAR CHE HA SCELTO SIFFREDI COME PSEUDONIMO (POSSIAMO DIRE CHE IL FIGLIO DI ROCCO NON HA RIPRESO DAL PADRE. ALMENO PER QUANTO RIGUARDA LA VELOCITA'...)