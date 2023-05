Dagonews

festa scudetto napoli 4

Te Diegum! Chi aspettava i miracoli per la canonizzazione di Maradona adesso ce li ha: in cinque mesi, l’Argentina conquista il mondiale (dopo 26 anni) e il Napoli vince il terzo scudetto della sua storia. In città inizia una festa attesa da 33 anni.

È stata una cavalcata trionfale. Stavolta non ci sono polemiche, veleni, espulsioni contestate, partite perse in albergo, la squadra di Spalletti ha dominato il campionato e spazzato via le rivali. “Big Spalla”, ribattezzato “il Caravaggio del calcio” da Walter Sabatini, ha realizzato un capolavoro. Se i primi due scudetti hanno la firma di Diego, il Maradona del Napoli spallettiano è stato il gioco. Senza nulla togliere a quell’iradiddio di Osimhen che con 21 gol in 25 partite ha dimostrato che i 70 milioni spesi per portarlo sotto al Vesuvio erano anche pochi.

spalletti

Questo è lo scudetto anche di De Laurentiis che è riuscito a coniugare il risultato sportivo con quello economico. I bilanci sono specchiatissimi e lo scouting del Napoli è eccellente grazie al lavoro del ds Giuntoli.

napoli campione d'italia - vignetta di macondo

Un anno fa Aurelione ufficializzava lo sconosciuto Kvaratskhelia e preconizzava che prima o poi il Napoli avrebbe guardato tutti dall’alto. Aveva ragione lui e non quegli ultrà che stroncavano la sua campagna acquisti: “Tre Kim 10 euro”. La sferzante battuta sull’ingaggio del muro coreano per sostituire Koulibaly resterà negli annali dell’analfabetismo calcistico.

Kim ha blindato la difesa. E con Kvara è stato uno degli uomini chiave di Spalletti. “C’erano un coreano, un georgiano…”. Ma che è una barzelletta?”. No, è tutto vero. “Uomini forti, destini forti. Non c’è altra strada”. Spalletti dixit!

napoli festa scudetto stadio maradona de laurentiis aurelio de laurentiis 1 aurelio de laurentiis 2 napoli festa scudetto osimhen napoli festa scudetto allo stadio maradona

victor osimhen kvicha kvaratskhelia 2 victor osimhen victor osimhen kvicha kvaratskhelia 1 osimhen maschera festa scudetto a napoli 2 festa scudetto a napoli 9 festa scudetto a napoli 3 FESTA SCUDETTO A NAPOLI FESTA SCUDETTO A NAPOLI FESTA SCUDETTO A NAPOLI FESTA SCUDETTO A NAPOLI FESTA SCUDETTO A NAPOLI festa scudetto a napoli 7 festa scudetto a napoli 6 festa scudetto a napoli 4 festa scudetto a napoli 5 festa scudetto a napoli 3