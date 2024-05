IL TEATRO DEI SOGNI… BAGNATI! - L'OLD TRAFFORD, LO STADIO DEL MANCHESTER UNITED, PERDE ACQUA DA TUTTE LE PARTI (NEL SENSO LETTERALE) - DURANTE LA PARTITA CONTRO L'ARSENAL, LE TRIBUNE DEL "TEATRO DEI SOGNI" SI SONO ALLAGATE, CON UN'ENORME "CASCATA" CHE HA FRACICATO GLI SPETTATORI - TUTTA COLPA DI UN BUCO NELLA COPERTURA DEL'IMPIANTO, COSTRUITO NEL 1910: NON SAREBBE IL CASO DI FARE UNA RISTRUTTURAZIONE? L'ULTIMA RISALE A… - VIDEO

The Old Trafford waterfall ? pic.twitter.com/2Xibzh200l — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2024

Da www.repubblica.it

old trafford allagato

Per il Manchester United guai sul campo e sugli spalti. Mentre la squadra viene sconfitta 1-0 dall'Arsenal in Premier League, i tifosi sono costretti a correre via dalla cascata d'acqua che si riversa sulle tribune per un buco nella copertura dell'Old Trafford. Nei video postati sui social anche il coro per sottolineare il brutto momento del club: "Old Trafford sta crollando e ten Hag (l'allenatore) è un pagliaccio". L'ultima ristrutturazione importante dello stadio dello United, costruito nel 1910, risale al 2006.

