TEHERAN, GIU’ LE MANI DALLE CHIAPPONE DI GEORGINA RODRIGUEZ – LA COMPAGNA DI CRISTIANO RONALDO HA FESTEGGIATO 39 ANNI E HA POSTATO UNA FOTO DI FAMIGLIA SU INSTAGRAM, UN GIORNALE IRANIANO L’HA RIPRESA MA HA RITOCCATO IL SINUOSO LATO B DI GEORGINA IN MODO CHE LE VOLUMINOSE CIAPETT DI LADY CR7 NON SI VEDESSERO – IL RITOCCO AVREBBE MANDATA FUORI DI TESTA LA RODRIGUEZ CHE SECONDO IL ”SUN” SAREBBE “MOLTO ARRABBIATA” (SAI QUANTO GLIENE PUO’ FREGARE AI TURBANTONI DI TEHERAN…)

C’è un prima e un dopo nella foto di famiglia del 39° compleanno di Cristiano Ronaldo. C’è un’immagine di Georgina senza alcun ritocco, che ha fatto il giro del mondo, e una — identica — con ritocco. Dove e perché? Il lato B, sinuoso, della compagna Georgina Rodriguez in bella evidenza nella foto originale di famiglia, viene modificato nell’immagine pubblicata dal quotidiano Hamshahri di Teheran.

Lo scatto è stato ritoccato in modo che le natiche arrotondate di Rodriguez non si vedessero. In sintesi: il sedere della modella è stato censurato da un giornale del regime iraniano. Come l’Arabia Saudita, anche l’Iran ha leggi severe che regolano ciò che le donne possono e non possono indossare, dettate dal regime di Teheran. Devono indossare un velo e abiti larghi che coprano tutto tranne le mani e il viso. Se non rispettano queste regole, rischiano fino a 10 anni di carcere.

(...)Ma la modifica fatta da Hamshahri attraverso un sistema di Photoshop, avrebbe mandata su tutte le furie la compagna di Cr7. Parlando col Sun, una fonte ha rivelato che Rodriguez sarebbe «molto arrabbiata» per l’alterazione digitale della foto.

La manipolazione ha diviso l’opinione pubblica sui social. Contro la modifica, l’attore britannico-iraniano Omid Djalili, un critico esplicito del regime di Teheran, ha detto: «Mostrare così poco rispetto per le donne sfigurandole pubblicamente dice molto». La deputata belga Darya Safai: «Questo è esattamente il modo in cui gli islamisti guardano le donne». Finora, Rodriguez non ha ancora commentato la foto, che è stata pubblicata il 6 febbraio.

