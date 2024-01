TEMPO DI DERBY, L'ORA DELLE LAME – DOPO LAZIO-ROMA ACCOLTELLATO UN TIFOSO GIALLOROSSO RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI AL SANTO SPIRITO - SALUTI ROMANI E CANTI FASCISTI DEI TIFOSI LAZIALI PRIMA DEL DERBY - SCONTRI DOPO IL MATCH, LANCIO DI PIETRE E BASTONI CONTRO LA POLIZIA CHE HA EVITATO IL CONTATTO TRA LE DUE TIFOSERIE, FERMATI TRE SUPPORTER GIALLOROSSI – VIDEO

Marco Carta per roma.repubblica.it - Estratti

LAZIO ROMA SCONTRI

Gesti e canti fascisti prima della partita da parte di alcuni tifosi laziali, scontri con la polizia da parte di ultras romanisti al termine dell'incontro. E dopo la mezzanotte un supporter giallorosso accoltellato in un bar.

Prima del derby tra Lazio e Roma un gruppo di tifosi biancocelesti si è dato appuntamento a Ponte Milvio dove hanno fatto il saluto romano cantando "Avanti ragazzi di Buda", canto ungherese degli anni '50 contro la dittatura sovietica che è annoverato tra le canzoni dell'estremismo di destra. In un passaggio i tifosi intonano: "Nascosta tra i libri di scuola anch'io porterò una pistola".

Il fatto è accaduto a pochi giorni dalla commemorazione di Acca Larentia, dove centinaia di estremisti hanno fatto saluti romani per ricordare i tre attivisti del fronte della gioventù uccisi 46 anni fa.

LAZIO ROMA SCONTRI

Al termine della partita forte tensione per il rischio di scontri tra le due tifoserie. Due gruppi di tifosi della Roma, circa 200 a gruppo, hanno tentato in più modi di dirigersi verso Ponte Milvio, luogo di incontro degli ultras della Lazio. La polizia in tenuta antisommossa ha impedito l’incontro tra le due tifoserie. Pietre e bastoni sono stati lanciati contro gli agenti, che hanno allontanato i tifosi con delle cariche in via Cardinal Consalvi, in via del Pinturicchio e piazza Mancini. Tre romanisti sono stati fermati in via Sacconi.

(...)

LAZIO ROMA SCONTRI

La rappresaglia dei laziali è arrivata intorno a mezzanotte e mezzo. Un gruppo di ultras biancocelesti, incappucciati e con il volto coperto, ha fatto irruzione in un bar di viale Angelico dove si trovavano alcuni tifosi della Roma. Immediatamente è scoppiata la rissa e un romanista è stato accoltellato al petto. Il ragazzo ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Le sue condizioni sono gravi. Ad indagare sull’aggressione è la polizia. Sul posto è intervenuta anche la scientifica per i rilievi.