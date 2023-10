LA TERRA DEI ZAKI! LA LEGA INFORCHETTA QUEL TORTELLONE DI PATRICK ZAKI CHE HA DEFINITO IL PREMIER ISRAELIANO BENJAMIN NETANYAHU, "UN SERIAL KILLER" – “RISCHIA DI FOMENTARE IL TERRORISMO. LE ACCUSE DELL’ATTIVISTA EGIZIANO AL PREMIER ISRAELIANO POSSONO FOMENTARE CELLULE DORMIENTI IN ITALIA CHE VOGLIANO EMULARE HAMAS...” - ZAKI SARA' OSPITE DELLA SECONDA PUNTATA DI "CHE TEMPO CHE FA" DOPO AVER SALTATO LA PRIMA PER LE SUE PAROLE SU ISRAELE...

Da corriere.it

Patrick Zaki sarà ospite della seconda puntata di «Che Tempo Che fa» che andrà in onda domenica dalle 19.30 sul Nove. L'annuncio con un post pubblicato sull'account Instagram della trasmissione. Zaki avrebbe dovuto partecipare alla puntata inaugurale . Presenza cancellata dopo le parole dello studente in relazione al conflitto in Israele . L'annuncio della partecipazione di Zaki al programma ha diviso gli utenti tra chi si schiera con il ragazzo egiziano e chi invece non la approva.

ZAKI

Francesco Olivo per lastampa.it - ESTRATTI

ZAKI BY EMILIANO CARLI

Secondo la Lega Patrick Zaki rischia di "fomentare il terrorismo". Il deputato del Carroccio Luca Toccalini lo ha scritto in un'interrogazione urgente presentata ieri alla presidente del Consiglio e ai ministri di Interno e Giustizia. Tutto nasce dalle parole dell'attivista egiziano che ha definito il premier israeliano Benjamin Netanyahu, "un serial killer", definizione che gli è costata diverse critiche e ha causato, tra l'altro, il rinvio della sua partecipazione alla trasmissione Che tempo che Fa.

La dichiarazione di Zaki, secondo Toccalini, "benché seguita da precisazioni e correttivi, può rappresentare un inno alla violenza e fomentare eventuali cellule terroristiche dormienti in Italia". Per il deputato leghista "la battaglia di Israele contro il terrorismo islamico deve essere condivisa da chiunque senza alcuna esitazione, anche per l’elevato rischio di nuovi attentati terroristici, volti ad emulare Hamas, e che possono riguardare non solo il nostro Paese ma tutti, come segnalato anche dai servizi segreti di diversi Stati"

patrick zaki sul palco di piazza maggiore a bologna festa in piazza per patrick zaki a bologna PATRICK ZAKI - ACAB