13 set 2023 13:04

TERREMOTO IN CASA FERRARI: RISCHIANO VIGNA E VASSEUR – COME DAGO DIXIT, SI STA VALUTANDO L’IPOTESI DI UN RESET DELLO STAFF TECNICO CHE LAVORA ALLA PROGETTAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DELLE MONOPOSTO - SI PARLA DI DUE TESTE PRONTE A CADERE PRIMA DI FINE ANNO, QUELLA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO BENEDETTO VIGNA E QUELLA DEL NUOVO TEAM PRINCIPAL FRED VASSEUR - ELKANN E' PREOCCUPATO PER LA DECRESCITA INFELICE DEL "CAVALLINO" - DAGOREPORT