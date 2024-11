19 nov 2024 11:52

TERREMOTO IN CASA GENOA! ALBERTO GILARDINO È STATO ESONERATO DAL "GRIFONE". AL SUO POSTO PATRICK VIEIRA, EX CENTROCAMPISTA DI JUVE E INTER CHE IN PASSATO HA ALLENATO NIZZA, CRYSTAL PALACE E STRASBURGO - "GILA" PAGA GLI ERRORI DELLA DIRIGENZA ROSSOBLU, CHE NON È RIUSCITA A RIMPIAZZARE LE SUE STELLE, GUDMUNDSSON E RETEGUI, (ENTRAMBI VENDUTI IN ESTATE) E ORA IL CLUB È A RISCHIO RETROCESSIONE…