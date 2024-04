TERRIBILE INCIDENTE DURANTE LA QUARTA TAPPA DEL GIRO DEI PAESI BASCHI: A 35KM DALLA FINE UNA CARAMBOLA HA COINVOLTO 12 CICLISTI, TRA CUI JONAS VINGEGAARD, VINCITORE DEGLI ULTIMI DUE TOUR DE FRANCE - IL CAMPIONE DANESE È STATO CARICATO IN AMBULANZA CON IL COLLARINO E LA MASCHERA DELL’OSSIGENO SUL VOLTO. SUL WEB CIRCOLANO VARIE TEORIE SULLE CAUSE DELLO SCONTRO: QUELLA PIU' ACCREDITATA E' … - VIDEO

Un drammatico incidente a 35 km dalla conclusione della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi (Etxarri Aranatz-Legutio) ha coinvolto tra gli altri Remco Evenepoel, Primoz Roglic e soprattutto Jonas Vingegaard. Il vincitore degli ultimi due Tour de France è finito ai bordi di una canalina di scolo delle acque a bordo strada e probabilmente ha anche colpito un cartello stradale.

Il danese presentava la maglia completamente strappata sulla schiena e inizialmente, nonostante il dolore, ha potuto muovere gli arti, senza però riuscire, sdraiato sul fianco, a cambiare la propria posizione al suolo. Lunghissime le fasi di soccorso: una volta immobilizzato, Vingegaard è stato caricato in ambulanza con il collarino e la maschera dell’ossigeno sul volto. I mezzi sono rimasti a lungo fermi sulla strada, a poca distanza dal punto della caduta. […] Ipotesi sull’incidente, via social: la strada in quel punto avrebbe una superficie irregolare a causa delle radici degli alberi.

Per Evenepoel, finito all’interno del bosco, la probabilissima frattura della clavicola. L’incidente è avvenuto nella discesa dall’Alto de Olaeta. […] La tappa è stata immediatamente neutralizzata per consentire il soccorso dei 12 corridori caduti, ma la giuria, a 20 km dall’arrivo, ha poi accordato ai sei corridori in fuga in quel momento di potersi giocare la vittoria di tappa. Al termine di una corsa surreale tra soli sei uomini, vittoria per il sudafricano Louis Meintjes. […]

