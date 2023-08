TESTA BASSA E PEDALARE! - DOPO AVER VINTO TUTTO IL POSSIBILE NEL CICLISMO SU PISTA, FILIPPO GANNA PUNTA QUELLO SU STRADA - "TOP GANNA", HA RIVELATO DI NON AVER POTUTO PARTECIPARE ALLE SFIDE IN ESTERNA IN QUESTO MONDIALE A CAUSA DELLA SOVRAPPOSIZIONE DELLE GARE MA ADESSO POTREBBE PUNTARE A UNA DELLE GRANDI CORSE (GIRO O TOUR) - È DIFFICILE CHE POSSA COMPETERE IN UNA GARA CON LUNGHE SALITE MA...

filippo ganna oro mondiale nell inseguimento glasgow 2

Estratto dell'articolo di Maurizio Crosetti per "la Repubblica"

L’incredibile volo di Filippo Ganna è una pedalata contro il passato ed è uno sprint verso il futuro. Il più grande cronoman di tutti i tempi (lo dicono i tempi) corre due gare parallele: contro i giganti di ieri, ormai staccati, già lontani alle sue spalle, e contro il Ganna che verrà. Cosa potrà mai vincere, adesso? Oltre alle collezioni di arcobaleni contro il tempo e alle medaglie olimpiche su pista, saprà conquistare una grande classica?

i trionfi di filippo ganna

Forse un mondiale, su un percorso duro ma senza troppa salita? Magari una Sanremo, usando il Poggio, e soprattutto la discesa verso il mare, come una molla e “spianando” l’ultimo balzo con la potenza dei suoi watt? Oppure si prenderà la Roubaix, sfida monumentale che ha già vinto da dilettante? Ogni ipotesi, al momento, è come lui: smisurata.

Adesso, con le nove maglie iridate su pista e a cronometro nel cassetto, con la medaglia d’oro dei Giochi di Tokyo nell’inseguimento a squadre (tra un anno ci si riprova a Parigi) e con il record dell’ora frantumato dieci mesi fa, il tema è capire quale proiezione può avere Filippo Ganna su strada, dove il ciclismo costruisce le sue leggende più affascinanti. «Su strada avrei voluto correre già questo mondiale, però la sovrapposizione del programma lo impediva ».

filippo ganna oro mondiale nell inseguimento glasgow 6

Difficile immaginare che Ganna possa mai vincere un Fiandre o un Lombardia, ma altre grandi corse sì. Se si rafforzerà un poco in salita, un giorno potrebbe immaginarsi come il Moser che si prese un Giro d’Italia disegnato apposta per lui, con molti chilometri a cronometro. Ma gli 85 chili di peso, distribuiti su una macchina di un metro e 93 centimetri, al momento non permettono di spingersi così lontano. Al momento.

Filippo può disegnare la forma di un ciclismo che ancora non c’è, ma dovrà riuscirci al massimo in un paio d’anni, forse tre. Ne ha appena compiuti 27 e il tempo incalza, non soltanto quello che lui sminuzza a cronometro.

filippo ganna oro mondiale nell inseguimento glasgow 5

Sulla frontiera dell’inseguimento su pista e della prova su strada che i francesi chiamano “ contre-la-montre ” (non “corsa cronometro”, ma proprio un combattimento contro l’orologio, uno spietato corpo a corpo), Filippo Ganna torna in sella venerdì per riprendersi l’iride: 47,8 chilometri con il finale in leggera salita, in un duello incrociato con Evenepoel, Van Aert e Kung. L’azzurro è già stato campione del mondo a cronometro nel 2020 e 2021, mentre non andò bene alle Olimpiadi giapponesi, percorso non adatto e giornata non brillante, anche se poi Filippo si prese la rivincita in pista, volando a quasi 70 all’ora. Ecco, il volo continua. Non si sa dove, ma abbiamo visto come. E i nostri occhi ancora non ci credono.

