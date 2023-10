21 ott 2023 09:10

TESTE DI AZOV IN CURVA – L’UEFA PUNISCE L’UCRAINA PER I CORI RAZZISTI DEI SUOI TIFOSI DURANTE LE PARTITE CONTRO INGHILTERRA E ITALIA – LA FEDERCALCIO DI KIEV DOVRA’ PAGARE UNA MULTA DI 15 MILA EURO E GIOCHERA’ LA PROSSIMA PARTITA “IN CASA” (LA PROSSIMA, PROPRIO CONTRO GLI AZZURRI, SI SVOLGERÀ IN GERMANIA A CAUSA DELLA GUERRA) – I SUPPORTER UCRAINI AVREBBERO ANCHE BLOCCATO ALCUNI PASSAGGI PUBBLICI E ACCESO FUMOGENI VIETATI...