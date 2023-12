TESTE DI GAZA IN CURVA - GLI ULTRA' DI SINISTRA DEL LIVORNO SI SCAGLIANO CONTRO IL PRESIDENTE DEL CLUB JOEL ESCIUA PER LE SUE POSIZIONI PRO-ISRAELE - IL PATRON DELLA SQUADRA, CHE È EBREO, HA VIETATO AI TIFOSI DI ESPORRE BANDIERE PALESTINESI ALLO STADIO, MA GLI ULTRA' NON DEMORDONO: "TANTI SONO GLI EBREI NEL MONDO CHE HANNO LA STESSA NOSTRA POSIZIONE. A NOI È TOCCATO UNO ALLINEATO CON LE POLITICHE DI NETANYAHU" - ESCIUA RISPONDE A TONO: "NELLA CITTÀ CHE HA DATO I NATALI A MODIGLIANI, MASCAGNI E CIAMPI, PUÒ ESSERE CHE..."

Estratto dell'articolo di Francesco Storace per “Libero quotidiano”

Hamas in curva nord: fra poco il presidente del Livorno calcio, Joel Esciua, sarà costretto a denunciare con toni ancora più alti quel che succede allo stadio. E già, perché la guerra in Medio Oriente arriva anche sugli spalti dell’impianto della società toscana, con uno scontro durissimo tra tifosi e patron arrivato dall’altra parte del mondo, un brasiliano ebreo […]

Joel non vuole vedere allo stadio bandiere palestinesi e del resto è ciò che accade ovunque tra gli uni e gli altri, e tutto si è inasprito dopo il 7 ottobre. […] La tifoseria amaranto ha messo in piazza – sui social – tutto il proprio malcontento. […] Niente da fare, non può imporre – dicono gli ultrà – la sua volontà sul conflitto in Medio Oriente. W la Palestina rossa e libera, è il grido che si alza dalla curva. I tifosi vogliono che il presidente se ne vada. […]

«La dignità e la solidarietà», affermano, «non hanno prezzo, noi non siamo in vendita, tantomeno al primo chiacchierone che passa». […] Per i capi ultrà «esporre le bandiere della Palestina è un atto di solidarietà verso un popolo che soffre. Lo fanno anche in Inghilterra, che Esciua porta come modello, tifoserie politicizzate e non. Perché tanti sono gli ebrei nel mondo che hanno la stessa nostra posizione. Purtroppo a noi è toccato uno allineato con le politiche del governo Netanyahu». Gli osservatori locali notano che però non si è mai visto neppure uno stendardo di Israele.

[…] Lo scontro è ormai aperto, per fortuna senza razzi. I tifosi della Nord rivendicano di aver sempre inneggiato alla Palestina e la tifoseria livornese è tradizionalmente vicina alla sinistra. Il patron del club, in una intervista, li ha sfottuti: «Nella città che ha dato i natali a Modigliani, Mascagni e Ciampi, può essere che si debbano andare a cercare idoli e miti in America latina o in Medioriente?».

Ogni riferimento alla maglietta con Che Guevara indossata da capitan Lucarelli qualche tempo addietro era puramente voluto... Apriti cielo. Siamo davvero al triplice fischio finale tra società e tifoseria. Il presidente dice di volere pace e serenità almeno allo stadio, visto che in Medio Oriente non dipende né da lui né dai tifosi. Ma il cammino è ancora lungo. […]

