THE EYE OF THE TIGER (WOODS)! - IL LEGGENDARIO GOLFISTA È TORNATO A GAREGGIARE DOPO QUASI 8 MESI DI STOP E NONOSTANTE I CHILI DI TROPPO, GLI ACCIACCHI FISICI E PRESTAZIONI NON ESALTANTI, RESTA IL PIU' POPOLARE E AMATO DI TUTTI - I SUOI COLLEGHI SI CHIEDONO PERCHE' CONTINUI A PARTECIPARE I TORNEI, QUANDO POTREBBE BENISSIMO GODERSI GLI OLTRE 1,7 MILIARDI DI DOLLARI GUADAGNATI NELL'ARCO DELLA SUA CARRIERA...

Estratto dell'articolo di Vincenzo Martucci per “il Messaggero”

Chi glielo fa fare? Perché Tiger Woods è tornato a giocare all'Hero World Challenge, alle Bahamas, finanziato dalla sua Fondazione, 7 mesi dopo l'ultimo infortunio e l'ennesima operazione (ad aprile alla caviglia)? Secondo Forbes, il Fenomeno ha guadagnato 1,7 miliardi di dollari […]E' stato numero 1 del mondo per 683 settimane (281 consecutive), ha vinto 82 titoli PGA (co-record), 110 in totale, di cui 15 Majors (Jack Nicklaus a 18). Secondo i colleghi e i tanti adoratori sbaglia: a 48 anni da compiere il 30 dicembre, il californiano dovrebbe ritagliarsi una comparsata sul green e in tv qua e là, disegnare campi e godersi la vita.

TESTA

Certo le prestazioni di questi giorni, in campo, a cominciare dal modesto 73 del primo giro (3 sopra il par), non sono eccelse, così come l'aspetto del Mito, visibilmente sovrappeso - somiglia moltissimo all'altro Fenomeno, quello del calcio, il Ronaldo brasiliano, post-carriera -, spesso visibilmente sofferente in viso […]

«Già a metà del primo giro ho perso la concentrazione e mi sono trascinato fino alle ultime buche. Ero titubante, spesso non sapevo come giocare i colpi, a che altezza, con quale traiettoria, come interpretare il vento. Cose che di solito mi vengono molto facili, ma che, in questo momento, fatico a ritrovare sul piano mentale».

FISICO

«Sapevo che fisicamente non avrei avuto problemi», ha azzardato Woods. Ma poi ha confessato: «Ho chiuso la giornata con il corpo dolorante. Ho male a una gamba, alla schiena, al collo, soltanto per aver colpito la palla. La velocità e l'intensità di un torneo sono diverse rispetto all'allenamento». La questione fisica è la più preoccupante dopo cinque operazioni alla schiena [… dal 2014 al 2017, gli hanno concesso appena 24 tornei, e una quindicina di interventi chirurgici tra ginocchia, gomiti e altre giunture.

Con la spada di Damocle della gamba destra, a rischio amputazione dopo l'incidente d'auto del 2021, che gli procura problemi continui all'anca e da allora gli ha permesso un impegno ufficiale solo per l'ottava volta. Il campione avrà la pazienza di gestire il fuoco che arde ancora dentro di lui? «Ora so che cosa devo fare meglio. Perciò volevo competere, mi sentivo pronto e cercavo un metro di paragone. Colpisco ancora solido, ma storto, io che ho sempre avuto la capacità di colpire piena la faccia della pallina».

SOGNO

Tutto ciò scompare davanti alle clamorose rimonte dell'ultimo giro, quando, tradizionalmente, Woods si presenta in rosso-nero. Beffando anche il destino. […] l'anno scorso ha passato il taglio ancora all'Augusta National. Quando ormai tutti, ma proprio tutti, pensavano che potesse solo giocare in coppia col figlio Charlie al PNC Championship, una specie di festa del Pga Tour ad Orlando, in coppia coi familiari: figli, fratelli, suoceri. Che replicherà a metà mese.

