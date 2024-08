27 ago 2024 08:50

THIAGO MOTTA, MA LO SA CHE LEI È UN BEL VOLPINO? LO JUVENTINO EZIO GREGGIO, IN ESTASI PER LA JUVENTUS CHE VINCE 3-0 A VERONA, RIFILA UNA STOCCATA A ALLEGRI: “6 PUNTI E 6 GOAL IN 2 PARTITE, GIOCANDO A CALCIO… NON ERAVAMO PIÙ ABITUATI” – IL TOCCO MAGICO DEL TECNICO EX BOLOGNA CHE, DOPO MBANGULA, LANCIA E MANDA IN GOL ANCHE IL BABY SAVONA. DOPPIETTA DI VLAHOVIC. DOUGLAS LUIZ, ANCORA IN PANCHINA: E DOMENICA ARRIVA LA ROMETTA DERELITTA DI DE ROSSI…