Estratto dell'articolo di Gianluca Oddenino per “La Stampa”

Sembra uno scherzo del destino, ma la prima partita senza Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus sarà proprio contro l'allenatore destinato a prendere il suo posto a Torino. Lunedì sera, a Bologna, i bianconeri si giocano il terzo posto in classifica contro i rossoblù che hanno riconquistato la Champions dopo 60 anni grazie al lavoro di Thiago Motta.

Una vera e propria opera d'arte calcistica, talmente ben fatta da attirare le attenzioni dei grandi club europei e in modo particolare del ds Giuntoli, che da mesi lo corteggiava in gran silenzio e nelle ultime settimane ha bruciato la concorrenza per garantirselo. L'italo-brasiliano è in scadenza di contratto con il Bologna e con la Juve firmerà un accordo biennale con opzione per il terzo anno, partendo da una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro netti a stagione più ricchi bonus legati agli obiettivi.

Quella di Thiago Motta si annuncia come una rivoluzione dal punto di vista del gioco, della filosofia e dello spirito di squadra. La Juve cambierà modulo, con il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 (o con la variante del 4-2-3-1), e il 41enne allenatore lavorerà intensamente sui singoli. […] Merito della scelta di valorizzare il "calcio relazionale", come sta facendo anche il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. […]

La Juve è pronta ad accontentare Thiago Motta anche sul mercato e il primo obiettivo è Riccardo Calafiori, l'ex terzino della Roma che si è trasformato in un moderno centrale difensivo capace di fare di tutto e di più. La trattativa è in corso e la valutazione del cartellino sfiora i 25 milioni di euro, anche perché il Basilea ha una ricca percentuale sulla rivendita.

La cessione del giovane Hujisen può finanziare l'operazione (il Borussia Dortmund è in pole position), mentre non viene esclusa una cessione di Bremer in Premier: soldi che finanzierebbero anche l'assalto all'attaccante Zirkzee, con una clausola da 40 milioni di euro capace di agevolare i bianconeri che da tempo seguono l'olandese (lunedì assente causa infortunio). Questi sono i primi nomi sulla lista della spesa, insieme all'atalantino Koopmeiners (il Liverpool, però, si sta muovendo con forza), ma molto dipenderà da che cosa accadrà con Chiesa e Vlahovic. […]

