THIAGO NEL PAGLIAIO - THIAGO MOTTA È L'ALLENATORE PIU' RICERCATO D'EUROPA GRAZIE ALLA STAGIONE DA SOGNO DEL SUO BOLOGNA (QUARTO IN CLASSIFICA) - SU DI LUI CI SONO BARCELLONA, PSG, MILAN, JUVE E NAPOLI, ANCHE SE IL SUO AGENTE HA CHIUSO LE PORTE AL CLUB PARTENOPEO: "NESSUNO VUOLE ANDARCI, È UN AMBIENTE DIFFICILE. LE INTERFERENZE DI DE LAURENTIIS NON SONO SOPPORTABILI" - L'ALLENATORE: "A BOLOGNA MI TROVO ALLA GRANDE, MA BISOGNA VIVERE IL PRESENTE, SI VIVE UNA VOLTA E…"

1. NAPOLI, L’AGENTE DI THIAGO MOTTA ATTACCA DE LAURENTIIS: “CONTE? NESSUNO VUOLE LAVORARE CON LUI” E SCATENA I TIFOSI

Estratto dell'articolo di Gerry Capasso per www.sportmediaset.mediaset.it

Aurelio De Laurentiis sotto attacco. Il presidente del Napoli continua a ricevere tantissime critiche ed è sempre più sua la colpa di questa stagione fallimentare della formazione partenopea. Dopo lo scudetto vinto con un campionato dominato nella scorsa stagione, il presidente si è visto costretto a una mezza rivoluzione che non è riuscito a gestire nel migliore dei modi. Ora arrivano attacchi e critiche su tutti i fronti.

L’ultimo attacco, in ordine di tempo, è quello che arriva dall’agente di Thiago Motta, Dario Canovi, nel coso di un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb nella quale prende di mira le scelte del numero uno del Napoli per la stagione difficile della formazione napoletana: “Non poteva che essere così. Nessuno si è davvero chiesto perché un allenatore dopo aver vinto un campionato si sia dimesso. Se si fossero posti questa domanda avebbero capito che è un ambiente in cui è difficile allenare”.

E alla domanda su chi sarà il tecnico per la prossima stagione, Canovi continua l’attacco: “Sarà difficile trovare un allenatore di grande livello. Nessuno vuole andarci. Non credo che uno come Conte sia disposto ad andare a Napoli. Le interferenze del presidente non sono facilmente sopportabili”. […]

2. THIAGO MOTTA: 'A BOLOGNA STO ALLA GRANDE, MA VIVO IL PRESENTE. MILANO COME PARIGI E BARCELLONA, SEMPRE STATO BENE'

Estratto da www.calciomercato.com

Thiao Motta è uno degli allenatori più chiacchierati in chiave mercato in vista della prossima estate e il motivo è legato allo straordinario rendimento che sta avendo il suo Bologna che sta facendo così bene in campionato da sognare un posto in Champions League. Lo vogliono il Milan, la Roma, la Juve, il Napoli, ma anche Barcellona e PSG fra le altre all'estero e l'ex-regista oggi allenatore continua a lanciare segnali che non smentiscono un possibile addio al club emiliano.

Parlando dall'aula magna del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Alma Mater di Bologna, durante un evento organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC). Thiago Motta ha raccontato il suo rapporto con le città, ribadendo di essere concentrato solo sul presente col Bologna. […]

"Qui a Bologna mi sto trovando alla grande. Quello che stiamo vivendo insieme è qualcosa di bellissimo di cui dobbiamo approfittare fino in fondo, vivere il presente: si vive una volta e passa velocissimo, ed è anche per questo che stiamo ottenendo questi risultati che sono merito di tutti, dai giocatori al club ai nostri magazzinieri". […]

