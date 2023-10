THURAM-GOL (SU DORMITA DI LLORENTE) ABBATTE IL MURO DI MOU: L’INTER TORNA PRIMA - I NERAZZURRI SCHIACCIANO I GIALLOROSSI PRIVI DI DYBALA, PELLEGRINI, RENATO SANCHES, SMALLING E SPINAZZOLA, IL FRANCESE DECIDE A 10 MINUTI DALLA FINE E RIPORTA INZAGHI A +2 SULLA JUVE - LUKAKU, FISCHIATISSIMO COME DA PREVISIONI, HA TOCCATO POCHISSIMI PALLONI - GLI ULTRA' DELL'INTER AVEVANO INVITATO SAN SIRO A CONTESTARE IL BELGA: "DISTRUGGIAMOLO PSICOLOGICAMENTE"

Da gazzetta.it

inter roma

Troppa Inter per una Roma che a San Siro ha pensato solo a difendersi: i nerazzurri segnano "solo" all'81' ma a conclusione di un monologo offensivo costante e assoluto. Il gol di Thuram regala a Inzaghi i tre punti che consentono alla sua squadra di tornare prima in classifica a +2 dalla Juve, in attesa di Napoli-Milan. Per Lukaku, il più atteso della serata, una partita da fantasma: il belga, fischiatissimo come da previsioni, ha toccato pochissimi palloni senza mai una giocata degna di nota.

(...)

romelu lukaku

Trentamila fischietti dovevano esserci e trentamila fischietti ci saranno. Magari non tutti sono entrati a San Siro o saranno usati, ma la Curva Nord è stata di parola e due ore prima di Inter-Roma ha iniziato a distribuirli al "baretto", a due passi dalla Nord, insieme alla fanzine (dal titolo "Innientiamolo") e alle istruzioni su come utilizzarli. Naturalmente contro l'ex Romelu Lukaku. Alle bancarelle erano invece in vendita magliette bianche con il cognome dell'attaccante della Roma, il suo numero all'Inter (90) e la scritta "infame".

Gli ultras nella loro fanzine hanno invitato a usare i fischietti a ogni tocco di palla del belga per "distruggerlo psicologicamente. Rendiamogli la vita, in campo, un inferno", ma niente razzismo. E' questa la raccomandazione che hanno scritto. "Ci ha pugnalato alle spalle, nella notte come il peggiore dei ladri" si legge. Parole pesantissime...

il comunicato della curva nord dell inter per il ritorno a san siro di lukaku