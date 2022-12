IL SESSO, LA VOGLIA E L’ALLEGRIA – SENTITE ORNELLA VANONI: “OGGI LE RAGAZZE MI DICONO CHE I RAGAZZI SONO TUTTI TIMIDI, INSICURI. NON SI SCOPA MAI! AI MIEI TEMPI CI SI INCONTRAVA, CI SI PIACEVA E VIA. MENO MALE CHE SONO NATA PRIMA” – MARCO TRAVAGLIO IN ESTASI PER IL CONCERTO DI ORNELLONA – “LA BAND DI 5 JAZZISTE DONNE? "NON È QUOTA ROSA, È QUOTA BRAVURA" DICE LEI, FEMMINA DA CAPO A PIEDI E FEMMINISTA A MODO SUO, SENZA RETORICA” – VIDEO