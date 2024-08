TIAFOE SI DEVE FAR SEMPRE RICONOSCERE! LA FOTO DI SINNER COL TROFEO DOPO LA VITTORIA A CINCINNATI E’ STATA “ROVINATA” DALL’AVVERSARIO AMERICANO FRANCES TIAFOE CHE HA SVENTOLATO UN BEL DITO MEDIO – DOPO L’IMBARAZZO INIZIALE, LA SCENETTA SI È CONCLUSA TRA LE RISATE - SINNER: “E’ STATA UNA SETTIMANA DURISSIMA. HO DORMITO POCO”. I PROBLEMINI ALL’ANCA DA RISOLVERE PRIMA DELL’INIZIO DEGLI US OPEN – VIDEO

Estratti da fanpage.it

tiafoe sinner

Jannik Sinner si è imposto su Frances Tiafoe nella finale del torneo ATP di Cincinnati, vincendo in due set (7-6, 6-2) il suo quinto titolo stagionale e il terzo Master 1000 in carriera.

(…) Enorme soddisfazione per il n.1 del ranking mondiale che poi si è prestato per le foto e i video di rito con il trofeo tra le mani che ha visto anche un fuori programma inaspettato: Tiafoe è apparso improvvisamente dietro a Sinner e ha compiuto un gesto da classico "photobombing" che ha lasciato dapprima perplessi tutti per poi lasciare spazio alle risate generali.

(…)

Mentre Sinner mostrava sorridente a telecamere e fotografi il suo quinto trofeo stagionale, il primo di un italiano a Cincinnati, l'americano è apparso alle sue spalle e ha mostrato il dito medio a favore di obiettivo. Un gesto che in altre situazioni sarebbe potuto apparire di cattivo gusto e totalmente fuori luogo ma che, al contrario, si è sposato alla perfezione con la situazione creatasi. Dall'iniziale imbarazzo generale, tutti sono scoppiati in una divertita risata ben capendo il festo di Tiafoe, che ha regalato il classico "photobombing" subito divenuto virale.

tiafoe sinner

Le parole di Sinner dopo la vittoria contro Tiafoe

Nessuna atmosfera rovinata dunque, per la vittoria di Sinner che subito dopo aver vinto contro Tiafoe aveva rivolto i propri complimenti all'americano. Un successo meritato ma non semplice, al di là del risultato finale. A conferma di tutto ciò le stesse dichiarazioni di Jannik che ha sottolineato l'enorme stanchezza con cui si è presentato in campo: "Ho dormito poco sono andato a letto tardi e non sono riuscito a riposare come speravo. Purtroppo sono cose che accadono e bisogna accettarle ma solo comunque felice: è stata comunque una settimana durissima, di alti e bassi e in finale poteva accadere di tutto".

"Non è stata una partita facile" ha ancora evidenziato Sinner dopo il successo di Cincinnati. "Ma vincere un Master 1000 significa aver espresso un buon tennis. Adesso l'obiettivo sono gli US Open, è il nostro obiettivo principale: spero di riuscire a recuperare per bene e farmi trovare pronto".

jannik sinner ai masters 1000 di cincinnati 4