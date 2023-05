I TIFOSI MILANISTI SONO CON IL FIATO SOSPESO: RAFA LEAO GIOCHERÀ LA SEMIFINALE DI CHAMPIONS CONTRO L’INTER? SECONDO L’ALLENATORE ROSSONERO PIOLI, PER DARE UNA RISPOSTA BISOGNA ASPETTARE: “O PARTIRÀ TITOLARE OPPURE NON VERRÀ NEMMENO IN PANCHINA” – LEAO SI È INFORTUNATO DURANTE LA PARTITA CONTRO LA LAZIO A SAN SIRO. SE NON RIUSCIRÀ A RECUPERARE PER L’EURO-DERBY DI STASERA PRENDERÀ IL SUO POSTO SAELEMAEKERS...

Estratto dell’articolo di Enrico Currò per www.repubblica.it

milan lazio leao

Tutti vogliono sapere se ci sarà Leao, almeno per la panchina, e Pioli non gira attorno al discorso, lasciando vive le speranze dei milanisti: "Rafa proverà a spingere nella rifinitura mattutina. Se starà bene ci sarà, altrimenti no. Panchina? Potrebbe anche partire titolare: o è in grado di giocare oppure non verrà nemmeno in panchina. Dipenderà dal tipo di lavoro che sarà in grado di fare: per la sua qualità e per le sue caratteristiche deve essere al 100%". […]

leao foto mezzelani gmt 14

La questione su quale sia la squadra favorita verrà spazzata via dalla sentenza del campo, però il discorso vale per tutte le vigilie e questa non può fare eccezione: "Per gli altri è favorita l'Inter, noi ce la vogliamo giocare. Abbiamo eliminato il Tottenham e il Napoli, perciò ce la possiamo giocare con tutti".

PIOLI LEAO 1

L'Inter arriva meglio all'appuntamento, sull'abbrivio degli ultimi risultati e pure dei precedenti: ha perso il derby d'andata in serie A ma ha stravinto quello di Supercoppa in Arabia e poi, a febbraio, si è presa i 3 punti al ritorno di campionato: "La semifinale andrà interpretata tenendo conto di andata e ritorno. Servono alti livelli fisici, alte motivazioni. Per superare il turno dobbiamo giocare subito una grande partita domani. Ma la squadra sta bene. Tutte le sfide di Champions, col Napoli e col Tottenham, sono state equilibrate. […]".

Rafael LEAO

Il candidato in vantaggio, dopo la bella partita con la Lazio al posto di Leao, sembra Saelemaekers. Ma il peso dell'attacco ricadrebbe quasi interamente su Giroud […]