I TIFOSI DEL NAPOLI POSSONO MAGNA’ TRANQUILLI! OSIMHEN ASSICURA: “CONTRO IL MILAN IN CHAMPIONS CI SARÒ. L’INFORTUNIO? NON È NULLA DI GRAVE MA VOGLIO PRENDERMI QUESTI 10-12 GIORNI DI RIPOSO PER RECUPERARE AL MEGLIO” – E POI LO SCUDETTO, LA CITTA’ DI NAPOLI "TRAVOLGENTE E STRAORDINARIA" E IL RAZZISMO: “NON CREDO SI POSSA FERMARE MA…"

Estratto da calciomercato.com

L'infortunio di Victor Osimhen ieri ha scombussolato l'intera città (...) ma lo stesso attaccante del Napoli ha rassicurato i tifosi napoletani in un'intervista rilasciata al TG5:

IL GOL DI OSIMHEN CONTRO IL TORINO

IL RECUPERO - "Non è nulla di grave ma voglio prendermi questi 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Io ci spero, ma mi sono anche assicurato e convinto che contro il Milan in campo ci sarò"

SCUDETTO - "Tutti siamo felici e stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno. Siamo vicini all'obiettivo e non vediamo che il sogno diventi realtà".

I TIFOSI - "Napoli è travolgente, straordinaria. Non ho mai ricevuto tanto amore e non vedo l'ora di festeggiare con loro allo stadio, per le strade lo scudetto".

RAZZISMO - "Non credo si possa fermare il razzismo ma utilizzerò ogni mezzo a mia disposizione per sconfiggerlo. Non è bello essere giudicato per il colore della pelle, per la faccia o per il corpo. Ogni genitore deve far capire ai figli che è sbagliato. Ho la mia compagna che è bianca, così come molti amici e li amo tutti. Tutto questo deve finire perché danneggia psicologicamente molti ragazzi".

pesce osimhen in una pescheria di napoli 5 pesce osimhen in una pescheria di napoli 4 pesce osimhen in una pescheria di napoli 6 la zeppola osimhen a napoli le torte-osimhen in una pasticceria di napoli la torta osimhen a napoli 1 VICTOR OSIMHEN pesce osimhen in una pescheria di napoli 7 la mimosimhen in onore di osimhen la coppa di gelato osimhen TORTA Osimhen