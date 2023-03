11 mar 2023 17:06

I TIFOSI DELLA ROMA SI STRINGONO ATTORNO A MOURINHO E PREPARANO LA PROTESTA: DOMANI CONTRO IL SASSUOLO SVENTOLERANNO UN FAZZOLETTO BIANCO PER MANIFESTARE IL LORO DISSENSO CONTRO LA SQUALIFICA PER 2 TURNI DELLO SPECIAL – E’ UNA PROTESTA MOLTO IN VOGA IN SPAGNA DOVE PRENDE IL NOME DI "PANOLADA" (DA PAÑUELOS, FAZZOLETTI) MA PARE CHE IN ORIGINE FU L’IMPERATORE LUCIO DOMIZIO AURELIANO A IMPORRE L’UTILIZZO DEL PANNO PER DIMOSTRARE IL GRADIMENTO O LA DISAPPROVAZIONE DURANTE GLI EVENTI PUBBLICI…