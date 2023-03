LA TIGRE E IL PALLONE - L'ESPERIMENTO CALCISTICO IN CINA È STATO UN FLOP: SI PARLAVA DI PORTARE LA COPPA DEL MONDO A PECHINO. E QUALCUNO SOGNAVA PURE DI VINCERLA. ORA, PERÒ, IL PIANO DEL DRAGONE È DERAGLIATO: LA PANDEMIA E LA RECESSIONE NON HANNO AIUTATO. E NEMMENO LA MANCANZA DI TALENTI DI LIVELLO MONDIALE - IL DENARO CHE NEI PRIMI ANNI DEL BOOM È PASSATO DALLE AZIENDE CINESI A SQUADRE, CAMPIONATI E FEDERAZIONI DI TUTTO IL MONDO, È STATO SOSTITUITO DA QUELLO PROVENIENTE DAL GOLFO, E IN PARTICOLARE DALL'ARABIA SAUDITA E DAL QATAR…

Articolo di “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

xi jinping gioca a calcio 2

L'esperimento calcistico cinese è stato un flop. Ora potrebbe essere finito.

La Cina ha investito miliardi nel tentativo di diventare uno dei principali protagonisti dello sport più popolare del mondo. Un decennio dopo, ha poco da mostrare per quell'investimento.

Basta dare un'occhiata ai servizi giornalistici di meno di dieci anni fa, quando il successo della Cina nel calcio sembrava solo una questione di determinazione e denaro, per ricordare quanto rapidamente e quanto profondamente il Paese abbia abbracciato lo sport più popolare del mondo come progetto nazionale. Scrive il NYT.

In patria e all'estero, il presidente cinese Xi Jinping è stato ritratto mentre tirava calci ai palloni e guardava le partite dei giovani. I media di Stato hanno descritto il suo amore per il gioco da sempre. Alle scuole è stato ordinato di introdurre il calcio nei loro programmi e sono stati stanziati miliardi di dollari per la costruzione di decine di migliaia di campi. Le grandi aziende si affrettarono a investire in squadre professionistiche, sia in patria che all'estero, per poi rifornirle di giocatori importati, a qualsiasi costo.

jiangsu suning vince il campionato cinese

Si parlava di portare la Coppa del Mondo in Cina. A Pechino si parlava audacemente di vincerla.

Ora, però, il grande sogno calcistico della Cina sembra essere finito.

Le costose reclute se ne sono andate. Le squadre di punta sono scomparse con allarmante regolarità. La nazionale mostra pochi segni di miglioramento. E nel segno forse più diretto di una politica fallimentare, alcuni dei più importanti funzionari incaricati di guidare la rivoluzione calcistica cinese sono stati arrestati tra le accuse di corruzione.

hulk shanghai sipg

"Le speranze erano davvero alte", ha dichiarato Liu Dongfeng, professore presso la scuola di economia e management dell'Università dello Sport di Shanghai. "Ed è anche per questo che la delusione è così grande".

Cosa ha fatto deragliare il piano calcistico della Cina, quando i precedenti tentativi di dominare gli sport olimpici, sostenuti dallo Stato, avevano portato regolarmente gloria e medaglie? Una pandemia globale e una recessione economica non hanno aiutato. E nemmeno la mancanza di talenti di livello mondiale. Poi ci sono stati i cattivi affari, i sussurri di corruzione e l'assillante incapacità nazionale di avere successo negli sport di squadra. Qualunque siano le ragioni, l'attuale malessere che infetta il calcio cinese rappresenta un'importante inversione di tendenza rispetto allo slancio che ha accompagnato la pubblicazione nel 2015 del piano cinese in 50 punti per questo sport.

xi jinping gioca a calcio 1

Quel programma era ricco di obiettivi concreti e di grandi traguardi. Forse il più accattivante era la direttiva di includere il calcio nel curriculum scolastico nazionale - introducendolo a decine di milioni di bambini in un colpo solo - e di istituire 50.000 scuole di calcio nel Paese entro il 2025. Desiderosi di sostenere le ambizioni di Xi, o forse altrettanto desiderosi di approfittare di un allentamento delle restrizioni sull'acquisto di beni stranieri, gli investitori cinesi hanno rapidamente aperto un fiume di denaro sul gioco.

In sella al razzo

giocatori stranieri in cina

Miliardi di dollari sono stati destinati all'acquisizione di partecipazioni totali o parziali in squadre di calcio europee. Le aziende cinesi sono diventate sponsor della FIFA e hanno apposto il loro nome sulle bacheche e sulle maglie di club famosi. In patria, alcune delle persone e delle aziende più ricche della Cina hanno investito in squadre con un entusiasmo che ha trasformato la massima divisione del Paese, la Super League, in un attore importante nel mercato globale dei trasferimenti. Giocatori che un tempo non avrebbero mai preso in considerazione l'idea di una carriera in Cina, improvvisamente vi si sono precipitati, attirati da stipendi da capogiro o da commissioni di trasferimento a otto cifre che i loro club europei e sudamericani non potevano permettersi di rifiutare.

XI JINPING GIOCA A CALCIO

Questa improvvisa esplosione di spesa ha spaventato le autorità di regolamentazione cinesi, che hanno imposto tardivamente dei vincoli al settore per cercare di impedirne il surriscaldamento. Tuttavia, anche queste mosse non sono riuscite a domare gli eccessi peggiori, e quando la pandemia di coronavirus si è abbattuta all'inizio del 2020 e la Cina si è ritirata all'interno dei suoi confini, i fallimenti spettacolari erano comuni.

Lo Jiangsu Suning F.C., squadra di proprietà di uno degli uomini più ricchi della Cina, scomparve all'inizio del 2021, solo pochi mesi dopo aver vinto il titolo della Super League. Altre squadre hanno seguito l'esempio; il Guangzhou F.C. ha subito l'indegnità della retrocessione dopo che il suo proprietario spendaccione, l'immobiliarista Evergrande, è caduto nella sua stessa crisi finanziaria. I migliori giocatori, lamentando stipendi non pagati e promesse non mantenute, hanno fatto le valigie, rescisso i contratti e sono tornati a casa.

"Dal punto di vista di ogni squadra, se si considerano i costi e le entrate, non era affatto sostenibile", ha detto Liu.

Ma la Cina era in ritirata anche sulla scena internazionale.

ferreira carrasco dalian yifang

Speranze infrante

Se ci fosse un singolo indicatore delle grandi speranze, e delle supreme delusioni, del sogno calcistico cinese, potrebbe essere la sua nazionale maschile, perennemente al di sotto delle aspettative, che attualmente si trova al di sotto di Oman, Uzbekistan e Gabon nelle classifiche globali della FIFA, saldamente radicata tra i mediocri e i dimenticati.

L'attuale posizione della squadra è quasi esattamente la stessa che occupava quando otto anni fa la commissione presieduta da Xi approvò l'annunciato piano di riforma del calcio cinese, e l'ultima campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo è stata solo un altro umiliante fallimento. La Cina si è classificata quinta su sei squadre nel girone di qualificazione per il torneo dello scorso anno in Qatar, con una sconfitta contro il Vietnam nel giorno del Capodanno cinese che ha segnato il punto più basso di un percorso segnato da ripetute umiliazioni.

Tradizionalmente, la Cina ha avuto molto più successo nel calcio femminile. È stata una pioniera del gioco femminile, ha ospitato il primo campionato mondiale femminile della FIFA nel 1991 e ha raggiunto la finale otto anni dopo. Quest'anno, però, la Cina parteciperà per la terza volta consecutiva alla Coppa del Mondo femminile, ma non va oltre i quarti di finale dal 1999 e la maggior parte degli esperti non la sceglierà per contendersi il trofeo.

xi jinping gioca a calcio

Il futuro della squadra maschile sembra ancora meno roseo. "Se non altro, la situazione non potrà che peggiorare", ha dichiarato Mark Dreyer, autore di un libro sugli sforzi della Cina per diventare una superpotenza sportiva.

Le notizie non sono migliori fuori dal campo. La FIFA è stata costretta ad abbandonare il progetto di organizzare l'edizione inaugurale di una Coppa del Mondo allargata per club in Cina, dopo che il Paese ha imposto alcune delle restrizioni più severe al mondo in materia di coronavirus. L'evento, presentato in una trionfale conferenza stampa a Shanghai, si terrà ora nel 2025, ma è improbabile che si svolga in Cina.

L'anno scorso, la federazione calcistica asiatica ha annullato un contratto televisivo multimiliardario con una società di media cinese dopo che questa non aveva rispettato gli accordi. La Premier League ha fatto lo stesso nel 2020, strappando un contratto che era il suo più lucrativo all'estero, e ora ne ha firmato uno di valore notevolmente inferiore.

axel witsel tianjin quanjian

Il denaro che nei primi anni del boom è passato dalle aziende cinesi alle entità straniere, e che ha rapidamente reso la Cina una delle principali fonti di sponsorizzazione per squadre, campionati e federazioni di tutto il mondo, è stato sostituito da quello proveniente dal Golfo, e in particolare dall'Arabia Saudita e dal Qatar, che ora hanno il profilo che la Cina cercava.

In una recente riunione dell'organo di governo del calcio asiatico, il candidato cinese in corsa per un seggio nel consiglio direttivo della FIFA è arrivato ultimo nella votazione.

xi jinping gioca a calcio

Un futuro incerto

Tra i molti successi promessi dalla Cina ci sono alcune affermazioni che non possono essere verificate. Il funzionario responsabile del progetto scuole, ad esempio, una volta ha affermato che erano state aperte 30.000 accademie e che più di 55 milioni di studenti giocavano a calcio.

"Mentre la maggior parte del mondo celebra un progetto una volta completato, in Cina amano festeggiare l'annuncio, tirare fuori numeri assurdi e poi la gente li accetta come dati di fatto", ha detto Dreyer, che ha trascorso più di un decennio a seguire l'industria calcistica cinese.

Non è chiaro quante scuole siano effettivamente funzionanti, e ottenere una risposta potrebbe essere quasi impossibile: Il funzionario del ministero dell'Istruzione che ha fatto queste affermazioni, Wang Dengfeng, è stato arrestato a febbraio.

tevez shanghai shenhua

La sua detenzione non è stata la prima, né l'ultima. Li Tie, un ex giocatore che ha allenato la nazionale durante una parte della fallimentare campagna di Coppa del Mondo, è stato arrestato per non meglio precisate "gravi violazioni della legge" mentre partecipava a un seminario per allenatori a novembre. Poi, a febbraio, l'organo di controllo anti-frode del Partito Comunista ha rilasciato una dichiarazione sommaria in cui affermava che Chen Xuyuan, il presidente della federazione nazionale di calcio, stava affrontando accuse simili.

Dopo l'arresto di Chen, Hu Xijin, un nazionalista e redattore capo in pensione del Global Times, un tabloid del Partito Comunista, ha lamentato lo stato pietoso del programma calcistico del Paese sui social media cinesi. Secondo Hu, il calcio cinese ha bruciato ingenti somme di denaro e ha "completamente umiliato il popolo cinese" con i suoi scandali.

oscar shanghai sipg

Anche prima di una serie di annunci governativi in cui si annunciava che altri funzionari di alto livello erano sotto inchiesta, Hu ha suggerito che il calcio maschile cinese era "marcio fino al midollo".

Il suo post è diventato virale e molti commentatori hanno chiesto disperatamente una revisione completa del calcio cinese. Non è chiaro se il Paese, e in particolare Xi e il resto della leadership cinese, si mobiliteranno così pubblicamente per un altro sforzo.

Una precedente campagna anti-corruzione, che ha incluso l'incarcerazione di amministratori e funzionari del calcio, ha fatto presagire l'inizio degli ultimi sforzi per far crescere questo sport. Gli ultimi arresti e detenzioni, ha detto Liu, potrebbero essere un segno della volontà del governo di perseverare.

miranda jiangsu suning

Il direttore dell'agenzia nazionale cinese per lo sport, Gao Zhidan, è sembrato suggerire proprio questo. In occasione di un evento per la stampa dopo la sessione legislativa annuale della Cina, il 12 marzo, quando il calcio si è distinto per la sua assenza a una riunione sullo sport, Gao ha dichiarato di aver "riflettuto profondamente sui gravi problemi dell'industria del calcio" e ha dichiarato che la sua agenzia avrebbe raddoppiato gli sforzi per costruire campionati competitivi e promuovere i giovani talenti.

CINA SCUOLA CALCIO

Non è ancora chiaro quale sarà l'aspetto della nuova stagione. Non c'è ancora una data ufficiale per l'inizio della nuova stagione, che dovrebbe essere ad aprile con un numero ridotto di squadre. Tra le vittime c'è l'Hebei, che non molto tempo fa aveva attirato stelle argentine come Javier Mascherano ed Ezequiel Lavezzi, e lo Zibo Cuju, una squadra con sede in una città un tempo riconosciuta dalla FIFA come "la culla delle prime forme di calcio".

Un campionato ridimensionato segnerà l'ennesimo ridimensionamento delle grandi ambizioni cinesi, se mai dovesse iniziare. Quando avverrà? Nessuno ne è certo. Il formato del campionato non è ancora stato annunciato ufficialmente.

xi jinping gioca a calcio eder jiangsu suning