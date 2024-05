TIRA UNA BRUTTA ARIA NELLO SPOGLIATOIO DEI KNICKS - AL MADISON SQUARE GARDEN, PRIMA DI GARA-5 DEI PLAY-OFF NBA, UNO DEI GIOCATORI DELLA SQUADRA NEWYORKESE HA SGANCIATO UN PETO DA GUINNES DA PRIMATI. CHI È IL CESTISTA SCORREGGIONE? RIMANE UN MISTERO, MA I PRESENTI DICONO CHE, DOPO ESSERSI LIBERATO, HA ESCLAMATO "MMM, DEVE ESSERCI UN PROBLEMA ALLE TUBATURE..."

Estratto dell’articolo di Massimo Oriani per www.gazzetta.it

knicks 5

[…] Madison Square Garden, prepartita di gara-5 delle semifinali della Eastern Conference tra Pacers e Knicks, serie sul 2-2. […] La tensione dei playoff gioca brutti scherzi. Sbagli il primo tiro, la palla danza sul ferro e ti beffa, e la fiducia crolla.

Inizi a vedere il canestro sempre più piccolo, la palla a spicchi si fa dannatamente più pesante. La componente psicologica ha un peso determinante nella postseason. Ai Knicks serviva qualcosa per stemperare quella tensione, che si tagliava col proverbiale coltello.

All'improvviso, nel religioso silenzio del locker room di casa, parte un rumore sinistro. Lunghissimo, ben oltre la media. Si può quasi percepire lo spostamento d'aria. Tutti si guardano in giro, turandosi il naso. Un giocatore - il cui nome per la privacy e la tutela della sua figura pubblica resterà segreto, così ha giurato Fred Katz, giornalista di The Athletic che ha narrato il già leggendario evento - proferisce parola: "Hmm.... mi sa che qui ci deve essere un problema alle fognature...".

knicks 4

Eccole. Le parole magiche. E i giocatori dei Knicks esplodono in una fragorosa risata. La tensione evapora. La puzza, quella no. Ci mette molto di più ad andarsene. Perché si trattava di un emissione di gas da Guiness dei Primati, roba che se per caso qualcuno avesse accesso un cero alla Madonna in quell'istante, avrebbe preso fuoco l'intero spogliatoio.

Da quel momento i Knicks, vento in poppa, hanno spiccato il volo, stravincendo gara-5 e portandosi sul 3-2 nella serie. Sulle ali dell'entusiasmo. Respirando un'aria nuova. Per loro fortuna.

knicks 2 knicks 1 knicks 3