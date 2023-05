TIRA UNA BRUTTA SHARIA NEL CALCIO FRANCESE - BUFERA SULL'ATTACCANTE MAROCCHINO DEL TOLOSA, ZAKARIA ABOUKHLAL: PRIMA SI RIFIUTA DI INDOSSARE LA MAGLIA CON IL NUMERO CON I COLORI DELL'ARCOBALENO (SIMBOLO DELLA COMUNITA' LGBT+) USANDO LA FEDE ISLAMICA COME SCUSA - POI, DOPO I FESTEGGIAMENTI PER LA VITTORIA DELLA COPPA DI FRANCIA, HA DETTO ALL'ASSESSORA ALLO SPORT: “A CASA MIA LE DONNE NON PARLANO COSÌ AGLI UOMINI" - ALLA FINE IL CALCIATORE È STATO SOSPESO DAL CLUB…

Estratto dell'articolo di Alessandro Grandesso per www.gazzetta.it

Un bel nome avrebbe potuto farselo con i gol e le giocate in campo che hanno permesso al Tolosa di chiudere una stagione da matricola in Ligue 1 con una salvezza meritata e soprattutto una coppa di Francia in bacheca. Tredici le reti, cinque gli assist tra campionato e coppa: eppure dell'attaccante Zakaria Aboukhlal ormai si parla per le sue prese di posizione e atteggiamenti controversi su omofobia e rapporto con le donne, costategli la sospensione da parte del club di proprietà del gruppo RedBird, che controlla anche il Milan.

Aboukhlal infatti domenica ha preferito non partecipare alla gara con il Nantes per non dover portare la maglia con il numero con i colori dell'arcobaleno Lgbtqia+. Come lui, altri due compagni di squadra, ma l'attaccante ha voluto spiegare la sua scelta via social, pretendendo rispetto in nome dei suoi principi religiosi che gli impediscono di sostenere una campagna che invita al rispetto e alla lotta contro le discriminazioni. Una posizione ambigua, come sottolineato anche dall'Equipe.

SCUSE

Ma Aboukhlal è stato sospeso per altre ragioni. Durante i festeggiamenti della coppa di Francia, meritatamente vinta contro il Nantes con il suo sigillo finale (5-0), c'è stato infatti un diverbio con l'assessora allo sport e vice-sindaco della città, Laurence Arribagé, che chiedeva un po' di silenzio ai giocatori. Secondo la ricostruzione fatta da RmcSport, Aboukhlal avrebbe replicato pretendendo scuse e dicendo: “A casa mia le donne non parlano così agli uomini”. Il club ieri ha deciso quindi di far chiarezza aprendo un'indagine interna, e sospendendo il giocatore che ormai si allena a parte.

