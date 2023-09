TOH! CHI SI RIVEDE! - ESORDIO COL BOTTO PER SPALLETTI SULLA PANCHINA AZZURRA: SABATO L'ITALIA INCONTRA LA MACEDONIA (DOVE GIOCA ELMAS) PER LA PRIMA VOLTA DOPO LA DISFATTA DI PALERMO - SARÀ ANCHE IL DEBUTTO DA CAPODELEGAZIONE DI BUFFON CHE LANCIA UNA STILETTATA CONTRO IL CALCIO SAUDITA – DOPO LA SCONFITTA CONTRO I MACEDONI DEL 2022, SUPERGIGI PUNZECCHIO' MANCINI: "DOPO UNA BATOSTA COSÌ QUALCHE RESPONSABILITÀ CE L'HA ANCHE LUI…"

Estratto dell'articolo di Enrico Currò per "la Repubblica"

luciano spalletti

Di quell’atroce serata palermitana in cui la Nazionale campione d’Europa perse il Mondiale, quasi un anno e mezzo fa, i reduci a Coverciano sono parecchi. La sconfitta con la Macedonia del Nord, il 24 marzo 2022, è la pagina più nera della storia della Nazionale e nemmeno la vittoria sabato prossimo a Skopje potrà farla sbiadire. Ma il sentimento di rivalsa sportiva è inevitabile e comprensibilmente aumenta, via via che la partita si avvicina. [...] E nella partita del debutto di Luciano Spalletti ct cercano la rivincita obbligata.

italia macedonia del nord 7

[...] nel frattempo la squadra di Blagoja Milevski, ct eroe un po’ per caso della semifinale dei play-off (il Portogallo di Cristiano Ronaldo lo ridimensionò subito nello spareggio per il Mondiale qatarino), non si è esattamente coperta di gloria, come il sessantottesimo posto nella classifica Fifa dimostra e come i risultati successivi confermano. Nel 2022, dopo Palermo, ha vinto solo contro Gibilterra, evitando così la retrocessione nella Serie D della Nations League. [...]

RISTOVSKI, CAPITANO CONTRO IL CT MILEVSKI

italia macedonia del nord 58

Da allora il capitano Stefan Ristovski, difensore della Dinamo Zagabria, ha risposto no alla convocazione, in disaccordo con Milevski e col suo staff. La fascia passerà al braccio di Enis Bardhi, fantasista del Trabzonspor in Turchia e punto di forza della squadra con Elijf Elmas, che Spalletti conosce benissimo per averlo allenato al Napoli. [...]

gialuigi buffon

Buffon, Il nuovo capo delegazione della Nazionale ha chiarito ulteriormente a Radiorai il proprio ruolo: “Farò né più né meno come facevo da capitano, intervenendo quando serve, per il bene della comunità: arrivano le nuove leve, aiutiamole a darci grandi soddisfazioni”. Buffon ha anche confermato di avere rinunciato a un’offerta araba e ha rimarcato la differenza tra il calcio europeo e quello saudita: “La tradizione si costruisce nel tempo. Se il campionato saudita dovesse rimanere competitivo per altri 50-60 anni, allora potremmo dire che è all’altezza di quelli europei. Io ho avuto due belle offerte per continuare a giocare: una dall’America e una dai paesi arabi. Ma per fare queste scelte, devi avere stimoli alti: non mi è mai andata di fare figurette in campo. Ora sono concentrato sul mio nuovo incarico. E davvero felice di essere di nuovo a Coverciano”.

ARTICOLI CORRELATI

luciano spalletti con la nazionale italiana 4 italia macedonia del nord 71 italia macedonia del nord 70 italia macedonia del nord 61 italia macedonia del nord 62 italia macedonia del nord 72 italia macedonia del nord 63 italia macedonia del nord 64 italia macedonia del nord 65 italia macedonia del nord 67 italia macedonia del nord meme 1 italia macedonia del nord 66 tweet italia macedonia 5 italia macedonia del nord meme italia macedonia del nord meme luciano spalletti 1 luciano spalletti si presenta come ct della nazionale 3 luciano spalletti luciano spalletti gabriele gravina luciano spalletti gialuigi buffon luciano spalletti si presenta come ct della nazionale 1 gabriele gravina luciano spalletti luciano spalletti gialuigi buffon luciano spalletti con la nazionale italiana 1 luciano spalletti con la nazionale italiana 5 luciano spalletti con la nazionale italiana 3 luciano spalletti 2 luciano spalletti con la nazionale italiana 2 luciano spalletti federico chiesa