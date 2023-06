DA TOKYO A FIRENZE: QUALCOSA SI È ROTTO NELL'ATLETICA ITALIANA - IL TRIONFO AZZURRO AGLI EUROPEI A SQUADRE VIENE OSCURATO DALLE POLEMICHE DI GIANMARCO TAMBERI PER IL MANCATO INVITO ALLA GOLD CUP DI FIRENZE - DIETRO ALLO SCAZZO CI SAREBBE LA RICHIESTA DI INGAGGIO DI "GIMBO" (60 MILA EURO CONTRO I 30 MILA PROPOSTI), MA IL CAPITANO DELLA NAZIONALE HA PRECISATO: "POTEVANO INVITARMI A TIFARE. ASPETTO ANCORA UNA TELEFONATA DAL PRESIDENTE MEI" - POI C'È MARCELL JACOBS: TORMENTATO DAI PROBLEMI FISICI, È IN SILENZIO SOCIAL MENTRE LA SQUADRA DELLA 4X100 SOFFRE…

Estratto dell'articolo di Marco Bonarrigo per il “Corriere della Sera”

Abbiamo vinto per la prima volta nella sua lunga storia (58 anni) un Europeo a squadre di atletica […] Ma esauriti i festeggiamenti […] tengono ancora banco le esternazioni e i silenzi dei due eroi giapponesi: il grande assente Jacobs, il presentissimo Tamberi.

Tornato in pedana dopo dieci mesi, Gimbo ha sfiorato i 2,32 («Mai così bene ad inizio stagione») […] Sullo sfogo per i mancati inviti al Golden Gala, nessun passo indietro a freddo, ieri in aeroporto: «Parole dovute al mio pubblico: non avevo mai mancato quel meeting. Non mi hanno voluto ingaggiare? Potevano invitarmi a tifare: sono il capitano azzurro. Aspetto ancora una telefonata in cui il presidente Mei mi spieghi il perché».

Gli organizzatori (la federazione) hanno ritenuto che l’ingaggio richiesto da Tamberi (60 mila euro contro i 30 mila proposti) fosse eccessivo rispetto al possibile risultato tecnico erodendo troppo il budget riservato ai big stranieri. […]

Poi c’è Jacobs, in silenzio-social contro haters non meglio identificati, che va e viene dalla Germania dove l’80enne guru della fisiatria Mueller-Wolfarth cura i suoi muscoli di seta. Nessuna diagnosi precisa, mistero sui tempi di recupero e sul ritorno alle gare.

L’Italia olimpionica dei 100 e della staffetta 4x100 si ritrova con uno sprint in affanno[…] Con il 38”38 di Firenze, terzultimi tra i qualificati provvisori, siamo a rischio esclusione e per mettere in sicurezza il viaggio la Fidal pensa a un blitz al meeting di Varsavia del 9 luglio, con quali velocisti e in che stato di salute non è dato a sapersi. Una Nazionale mai così forte e così compatta merita di più a livello dirigenziale.

Ad esempio l’attesa telefonata chiarificatrice del presidente Mei a Tamberi per cancellare la sgradevole frase «Gimbo è solo uno dei tanti nella lista degli atleti non invitati al Golden Gala, le sue parole macchiano la vittoria» pronunciata domenica a caldo. E una chiacchierata con lo staff di Marcell Jacobs che rassicuri il fuoriclasse bresciano: nessuno ce l’ha con lui, ad essere più aperti con la stampa e il pubblico ma anche con i tecnici federali c’è solo da guadagnarci.

