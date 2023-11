TONALI HA SCOMMESSO ANCHE IN INGHILTERRA? LA FEDERCALCIO BRITANNICA APRE UN'INCHIESTA SUL CENTROCAMPISTA DEL NEWCASTLE E DELLA NAZIONALE SQUALIFICATO PER 10 MESI PER AVER PUNTATO SU MILAN E BRESCIA SU PIATTAFORME ILLEGALI – TONALI HA SCOMMESSO SUL CALCIO, SULLE PARTITE DI PREMIER O SULLA STESSA SQUADRA IN CUI MILITA E CHE GLI VERSA UNO STIPENDIO DA 8 MILIONI ANNUI? IL NEWCASTLE PENSA DI SFORBICIARGLI DI 140.000 STERLINE A SETTIMANA IL CONTRATTO FINO ALLA FINE DELLO STOP...

Estratto dell’articolo di Monica Colombo per corriere.it

sandro tonali 4

Sandro Tonali pensava di aver messo un punto alla vicenda delle scommesse la scorsa settimana quando con la procura della Figc aveva patteggiato una squalifica di 18 mesi, da scontare in parte con l'assenza forzata dai campi — 10 mesi — e il restante in pene alternative.

Invece ora anche in Inghilterra la Federazione ha acceso un focus sulla vicenda. L'ex milanista è sotto indagine: ha continuato a scommettere dopo il suo passaggio al Newcastle avvenuto in estate per la cifra record di 70 milioni più 10 di bonus? O meglio ha scommesso sul calcio, sulle partite di Premier o sulla stessa squadra in cui milita e che gli versa uno stipendio da 8 milioni annui?

sandro tonali 3

Gli interrogativi si sprecano. Gli inglesi dopo aver speso fra cartellino e stipendio 150 milioni in totale per strappare una delle colonne dell'Italia al Milan vogliono sapere se i dirigenti del club rossonero erano a conoscenza del vizio-malattia del giocatore.

I Magpies starebbero pensando di intervenire sul contratto di Tonali riducendolo di 140.000 sterline a settimana fino alla fine dello stop. «Potreste vederla in questo modo. All’interno del contratto c’è sempre una certa flessibilità — ha concluso Ashworth —. Dipende da come reagiscono quando infrangono una regola, ecc. Come club, sappiamo in che maniera Sandro ha agito da quando è scoppiata la questione». E nei confronti degli agenti del giocatore quale sarà l'atteggiamento? «Non avevo mai stretto un rapporto di lavoro con la società di Riso prima. Non mi sento deluso, siamo tutti sorpresi». Ma non è finita qui.

