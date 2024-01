TOP & FLOP DELLA SERIE A NEL 2023 - LA DELUSIONE PIU' GRANDE È IL NAPOLI, PASSATO DAL PRIMO AL NONO POSTO IN CLASSIFICA - LA SORPRESA È IL BOLOGNA DI THIAGO MOTTA, CHE SOGNA UNA QUALIFICAZIONE IN EUROPA - TRA I MIGLIORI GIOCATORI CI SONO IL DIFENSORE DEL TORINO BUONGIORNO, FINITO NEL MIRINO DEL C.T. AZZURRO SPALLETTI, IL CENTROCAMPISTA DELLA JUVE RABIOT E IL CAPITANO DELL'INTER LAUTARO MARTINEZ - I PEGGIORI COLPI DI MERCATO SONO "SDE-RENATO" SANCHES E...

Estratto dell'articolo di Alessandro Bocci e Paolo Tomaselli per il “Corriere della Sera”

thiago motta

Un girone è andato con i suoi verdetti:[…] È il momento dei bilanci, […] Top e flop è il giochino: estremi che (non) si attraggono e neppure si compensano, però danno il senso di quanto accaduto.

VOLATA ALLEGRI-THIAGO

La sorpresa è il profe Thiago Motta, […] La conferma è Italiano, che al terzo anno, il più scivoloso, ha portato la Fiorentina al quarto posto e negli ottavi di Conference in attesa della Supercoppa. Ma sul gradino più alto del podio abbiamo scelto Allegri, che è rinato con la Juve. […]

walter mazzarri

Tra i flop Pioli deve ringraziare la strana coppia del Napoli: chi peggio tra Garcia e Mazzarri? L’eredità di Spalletti ha distrutto due allenatori. Walter ha una media punti più bassa e qualche giustificazione in più: ha ereditato una squadra in condizioni fisiche precarie e ha avuto un calendario complicato. Rudi ha sbagliato tutto, dall’inizio alla fine.

yann sommer 10

SOMMER DA RECORD

[…] Abbiamo deciso di premiare l’esordiente Sommer, che un paio di errori anche gravi li ha commessi, ma ha tenuto la porta inviolata per 12 partite e anche in Champions si è fatto apprezzare. Il flop è Radunovic che a inizio stagione, prima di perdere il posto a favore di Scuffet, ha avuto un ruolo rilevante nella crisi del Cagliari.

alessandro buongiorno

BUONGIORNO AZZURRO

In difesa premiamo Alessandro Buongiorno, vice capitano del Toro: […] Spalletti lo adora e potrebbe lanciarlo titolare all’Europeo. Una citazione la meritano Acerbi e Bremer, che guidano le difese meno battute della A. Il flop è Spinazzola: non riesce a tornare quello delle notti magiche azzurre nel 2021.

LA CRISI DI LOBOTKA

adrien rabiot

In mezzo al campo mica è facile scegliere tra la regia limpida di Calhanoglu([…]gli inserimenti perfetti di Barella e la classe eterna di Bonaventura, […]. Ma alla fine abbiamo puntato su Rabiot, l’indispensabile della Juve, il centrocampista che dall’inizio della scorsa stagione ha segnato di più in serie A: 14 volte. Il francese è un tuttofare. […] Male Krunic, che il Milan cederà e Felipe Anderson che non rinnova con la Lazio, ma Lobotka è la fotografia più nitida del Napoli precipitato all’inferno: lui sì da top a flop in pochi mesi.

lautaro martinez

LAUTARO IN FUGA

Il re dei bomber non può che essere Lautaro, trascinatore dell’Inter regina e dominatore assoluto della classifica cannonieri. Lukaku e Vlahovic sono indietro, anche se il belga insieme a Dybala sta tenendo in piedi la Roma e il serbo, frenato dalla pubalgia, sta ritrovando la condizione migliore. Deludente Arnautovic, ma anche Dia della Salernitana e Nzola, che alla Fiorentina ha smarrito le sue qualità. Ma in rapporto a quella che è stata la sua carriera, è la crisi di Immobile la più preoccupante. […]

RENATO BOCCIATO

renato sanches

Fra gli stranieri al debutto, un nome su tutti, quello di Thuram, il figlio di Lilian. Con Lautaro forma la coppia più prolifica e decisiva. Senza il Toro però perde sprint. Tra i nuovi, parecchi hanno fallito: il giapponese Kamada della Lazio e Renato Sanches, che Mou vuole subito fuori dalla Roma, ma soprattutto il nigeriano Chukwueze, l’acquisto più caro dell’estate milanista (20 milioni più 8 di bonus): troppo morbido il suo impatto.

michael kayode 3

KAYODE TEENAGER D’ORO

Tra gli italiani Under 23 impossibile non premiare il teenager Kayode, campione d’Europa con la U19 che ha avuto un grande impatto nella Fiorentina tanto da essere finito nei piani di Spalletti. In Nazionale finirà anche Calafiori del Bologna, diventato uno dei migliori centrali. Tra gli stranieri Soulé segna e incanta Frosinone, ma il migliore è Zirkzee, lanciato da Motta e arma in più del Bologna: […] Tra i flop italiani la scelta è facile perché Fagioli si è buttato via, mentre tra gli stranieri giovani delude Lindstrom del Napoli.

