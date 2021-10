TORNA UN GRANDE CLASSICO: ADANI VS ALLEGRI: “LA JUVENTUS È UNA SQUADRA SENZA CAPO, NÉ CODA. E NON HA UNA MENTALITÀ DA GRANDE. SPECULA SUL RISULTATO. È INACCETTABILE CHE SIA A 13 PUNTI DALLA CAPOLISTA IN 10 PARTITE. I BIANCONERI HANNO LA ROSA PIÙ FORTE DELLA SERIE A. CON IL SASSUOLO SONO ENTRATI CUADRADO E KULUSEVSKI DALLA PANCHINA CON DYBALA E MORATA IN CAMPO..."

Da www.corrieredellosport.it

adani

"La Juventus è una squadra senza capo, nè coda. E non ha una mentalità da grande". Daniele Adani attacca pubblicamente Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo, l'ex difensore di Inter e Fiorentina e attuale opinionista Rai, si scaglia contro l'allenatore della Juventus. "I bianconeri hanno un problema molto serio.

La stagione non è mai iniziata. Hanno tante difficoltà nell'espressione del gioco. Anche con l'Inter ho visto una squadra molto rinunciataria che ha trovato il gol solo per un errore di Dumfries. Ma se tu infondi come pensiero quello di speculare sul prendere pochi gol perché te ne basta fare uno, allora poi perdi anche facendone uno in meno".

Adani critica l'atteggiamento della Juventus e la mentalità che il tecnico ha voluto infondere alla squadra. "La Juve ha pareggiato tre partite, con le milanesi e l'Udinese, ne ha perse tre e ne ha vinte quattro con un solo gol di distanza, vuol dire che vive una partita in bilico, speculando sul fatto che concedendo qualcosa in meno agli avversari possa poi portarla a raccogliere qualcosa in più continua.

max allegri 9

Questa mentalità per me non rispecchia grandezza". I bianconeri, secondo Adani, stanno raccogliendo molto meno di quanto potrebbero. "La Juventus ha la rosa più forte della serie A. Oggi sono entrati Cuadrado e Kulusevski dalla panchina con Dybala e Morata in campo. È una squadra che ha fatto troppo poco, ma soprattutto pensa male per arrivare a ottenere successi. La Juve ha 13 punti dalla capolista in 10 partite, questo è inaccettabile".

allegri adani max allegri 6 adani max allegri 7 max allegri 8 adani adani adani adani