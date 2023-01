TOTO’ SCHILLACI, SEMPRE AL POSTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO: "MI STAVO FUMANDO UNA SIGARETTA, QUANDO HO VISTO ARRIVARE I CARABINIERI IMPROVVISAMENTE INCAPPUCCIATI E CI HANNO FERMATO TUTTI" – L’EROE D’ITALIA 90 ERA NELLA CLINICA LA MADDALENA DI PALERMO NEL MOMENTO IN CUI E' SCATTATO IL BLITZ DEI ROS PER CATTURARE MESSINA DENARO: "SEMBRAVA UN MANICOMIO..."

toto schillaci

Totò Schillaci, l’ex capocannoniere dei Mondiali 1990, è stato uno dei testimoni diretti dell’arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro, avvenuto ieri mattina nella clinica La Maddalena di Palermo.

«Ero in ospedale, stavo aspettando per entrare...saranno state più o meno le 8.15, poi ho visto arrivare tutti i carabinieri mascherati, incappucciati e ci hanno bloccati tutti», racconta l’ex bomber alla stampa.

Quando è iniziato il blitz dei Carabinieri del Ros Schillaci si trovava nella struttura per sottoporsi a delle visite, poi l’arrivo dei militari: «Ero nella zona del bar e non sono nemmeno arrivato a entrare perché mi stavo fumando una sigaretta quando li ho visti arrivare e ci hanno fermato. Ci hanno detto di rimanere fermi dove eravamo. Sembrava un manicomio, sembrava una scena da Far west».

MATTEO MESSINA DENARO DOPO L ARRESTO