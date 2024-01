9 gen 2024 13:12

IL TOTTENHAM BEFFA IL BAYERN (E IL MILAN): IL DIFENSORE DEL GENOA RADU DRAGUSIN VA IN PREMIER LEAGUE – IL GRIFONE INCASSERA’ 25 MILIONI DI EURO (PIU’ 5 DI BONUS) PER L’EX JUVE – I BIANCONERI, CHE LO AVEVANO ACQUISTATO IN ROMANIA PER 260MILA EURO QUANDO AVEVA 16 ANNI, HANNO AVUTO TROPPA FRETTA NELLO SBOLOGNARLO AL GENOA PER 7,3 MILIONI E ORA SI MANGIANO LE MANI - LA FIORENTINA SI MUOVE PER L’ATTACCO: KEAN E NGONGE LE PRIME SCELTE