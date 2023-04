IL TOTTENHAM CHIUDE DEFINITIVAMENTE L’ERA CONTE - DOPO IL 6-1 CON IL NEWCASTLE IL PRESIDENTE LEVY CACCIA STELLINI E IL RESTO DELLO STAFF DELL’EX CT – LA SQUADRA È STATA AFFIDATA AL TRAGHETTATORE RYAN MASON – GLI SPURS, ORMAI LONTANI DALLA CHAMPIONS, SONO SEMPRE PIU’ ALLA DERIVA, SIA IN CAMPO CHE FUORI, CON L’ADDIO DI FABIO PARATICI...

Estratto da gazzetta.it

Cristian Stellini non è più l’allenatore del Tottenham. L’annuncio è arrivato 24 ore dopo la devastante sconfitta di Newcastle, un 6-1 subendo 5 gol nei primi 21’ che rappresenta la peggior sconfitta degli Spurs in Premier negli ultimi 10 anni. Inevitabile finisse così, con l’ex numero due di Conte messo alla porta e la panchina affidata fino al termine della stagione a Ryan Mason. Con un comunicato firmato dal criticatissimo presidente Daniel Levy in prima persona, che chiude ufficialmente l’era Conte annunciando che oltre a Stellini anche il resto dello staff di Antonio lascia il club.

Questo esonero lascia il Tottenham in una situazione delicatissima. Mason, già promosso traghettatore alla fine dell’era Mourinho, guiderà la squadra a partire dalla gara di giovedì contro il Manchester United fino alla fine della stagione cercando di limitare i danni e di salvare almeno la qualificazione in Europa (quella in Champions, considerando la distanza che si è aperta con United e Newcastle, sembra ormai fuori portata), fondamentale per il futuro del club. Ma il Tottenham è sempre più una squadra alla deriva, sia in campo che fuori, con l’addio di Fabio Paratici che ha tolto un punto di riferimento fondamentale nella gestione societaria e nell’elaborazione delle strategie.

